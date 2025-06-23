Украинцы в маршрутке заметили двойника Путина (фото)

Сходства незнакомца на фото и Путина девушка нашла, в частности, в высоких скулах, прямом носе, форме лба

В общественном транспорте города Днепр заметили мужчину, который внешне напоминает российского президента Владимира Путина. В профиль пассажир маршрутки имеет схожие с последним черты лица.

Фотографиями с "Телеграфом" поделилась читательница. По ее словам, по пути домой вечером в городской маршрутке она заметила мужчину, который показался ей похожим на Путина.

Сходства незнакомца на фото и Путина девушка нашла, в частности, в высоких скулах, прямом носе, форме лба. Однако совсем не сходится прическа.

В Днепре заметили мужчину, похожего на Путина. Фото: "Телеграф"

В Днепре заметили мужчину, похожего на Путина. Фото: "Телеграф"

В Днепре заметили мужчину, похожего на Путина. Фото: "Телеграф"

Согласно одним из последних фотографий, сделанных в мае 2025 года, Путин сейчас выглядит так:

Владимир Путин / 2025

Двойники Путина

Тему двойников Путина нередко обсуждают в сети, когда российский президент якобы приезжает на какие-то хоть немного опасные мероприятия или в такие же места.

Так, например, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов еще в 2023 году выразил мнение, что Путин не приезжал в Мариуполь, а прислал туда одного из своих двойников.

А психолог и физиогномист Дмитрий Попов сказал, что у Путина есть двое двойников, которые могут появляться в публичных местах без телохранителей.

Отметим, что информация, представленная в этом материале, имеет юмористический характер и не несет за собой цели кого-либо оскорбить!

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно про актера Дмитрия Грачева, который очень похож на президента России. Он родился в Украине, однако много лет живет в РФ и поддерживает политику Владимира Путина.