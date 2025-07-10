Никто не может объяснить, как мы должны победить: Чмут озвучил неотложную проблему Украины

Мы вычерпываем воду из тонущего корабля

Украина ведет войну на истощение с 2023 года и постепенно проигрывает. У власти нет четкого плана победы и они не хотят признавать возможность поражения.

Политики и чиновники надеются, что накопившиеся проблемы решатся сами собой. Об этом руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут сказал в интервью УП.

Эксперт отметил, что украинское руководство неадекватно реагирует на вызовы войны. Политики и чиновники считают, что проблемы либо не касаются их лично, либо должны решаться сами собой.

Чмут вспомнил, как два года назад в Давосе встречался с чиновниками и политиками из разных стран. Все они говорили о поддержке Украины и выражали уверенность в нашей победе. Однако ни один из них не смог объяснить, как именно Украина должна победить.

"Кто-то может назвать причинно-следственную связь, которая приведет к украинской победе? Как мы должны победить?" — задает риторические вопросы руководитель фонда. Он отмечает, что никто не может сказать, что именно нужно для победы – полное уничтожение россиян на фронте или падение путинского режима.

По словам Чмута, мало кто из топовых политиков серьезно озабочен поиском ответов на эти вопросы. Хотя среди властных структур много хороших специалистов, общая картина остается тревожной.

По словам руководителя фонда "Вернись живым", Украина сейчас напоминает тонущий корабль: "Мы понемногу вычерпываем воду из корабля, который дальше тонет".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Чмут указал на главную проблему в командовании войсками в Украине. Хаос в управлении войсками приводит к неэффективному использованию ресурсов и бессмысленным потерям личного состава, сказал он.