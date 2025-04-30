Есть три слабых места: Чмут объяснил, что не так с подготовкой военных в Украине

Руководитель фонда "Повернись живим" указал на три неочевидных проблемы

Подготовка военных в Украине имеет существенные недостатки. Главным фактором успеха в войне являются люди, поэтому инвестиции в качественную подготовку военных должны стать приоритетом для государства.

Так считает директор Фонда компетентной помощи армии "Повернись живим" Тарас Чмут. Об этом и другом он заявил в интервью LIGA.net.

"Люди — это и есть главный геймчейнджер этой войны. И очевидно, что в людей нужно вкладываться, инвестировать", — подчеркнул директор фонда.

Три основные группы проблем в системе военной подготовки Украины

Чмут определил три ключевых группы проблем в системе военной подготовки. Первая касается качества условий обучения военнослужащих. "Это быт, это матбаза, это условия для лечения, это условия для перемещения, это оборудованность учебных мест для стрельбы или отработки каких-либо элементов. Инфраструктура и быт", — пояснил он.

Вторая проблема – качество инструкторского состава и учебных программ. "С инструкторами большая проблема, потому что, во-первых, многие не хотят идти на инструктора, а хотят воевать. Многие на должностях не отвечают этим должностям и не имеют опыта, знаний, умения передавать. Многие делают это очень формально", — отметил Чмут.

Директор фонда также обратил внимание на чрезмерную нагрузку на инструкторов: "Во многих случаях на одного инструктора может быть 50 человек, 60 человек. И он при всем желании не может качественно научить всех".

Третья группа проблем связана с организацией учебного процесса и их содержанием. "Очень часто так выглядит, что мы хотим в какой-то месячный курс, двухмесячный впихнуть все возможное. Как результат, человек получил классную экскурсию обо всем, но ничего не умеет и не знает", — подчеркнул Тарас Чмут.

По его словам, главная задача базовой общевойсковой подготовки — обеспечить выживание бойца на поле боя и уверенность в собственных навыках. "Ключевая задача, чтобы человек после учебы знал, что делать, мог выжить на поле боя и был уверен в себе, в своих навыках, умениях. У него должно быть внутреннее чувство подготовленности. Этого нет", — констатировал эксперт.

Неужели все так плохо

Впрочем, в последнее время есть и положительные изменения. "Мы, как страна, с положительного наконец-то признаем эту проблему, потому что раньше мы не признавали этого и мы уверенно докладывали президенту, что у нас лучшая система военного образования подготовки, что абсолютно неправда. А с другой стороны, начали что-то с этим делать", — отметил директор фонда.

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на определенный прогресс, украинской системе военной подготовки еще далеко до необходимого уровня: "Если проследить тенденцию за последние полгода, там много положительных изменений, но при этом нам еще есть супер далеко куда двигаться для того, чтобы это образование и подготовка стала соответствовать ожидаемому уровню той войны, которую мы ведем".

Сравнивая украинскую и российскую системы подготовки военных, Чмут отметил, что для России высокое качество обучения не является приоритетом из-за ее принципиально другой стратегии ведения войны. "У россиян немного иначе, потому что архитектура их войны другая. Им не нужно супер классно готовить людей, потому что у них их математически гораздо больше и их стратегия войны не требует огромного количества обученных людей", — пояснил он.

При этом, по оценке Чмута, украинская подготовка все же превосходит русский: "Потенциально сейчас наша подготовка и так лучше их. Наверное, в несколько раз, но при этом за счет количества живой силы и абсолютного безразличия к выживанию этой живой силы россияне по состоянию на апрель продолжают наступательные действия".

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