Ніхто не може пояснити, як ми маємо перемогти: Чмут озвучив нагальну проблему України

Ми вичерпуємо воду з корабля, який тоне

Україна веде війну на виснаження з 2023 року і поступово її програє. Влада не має чіткого плану перемоги і не хоче визнавати можливість поразки.

Політики та чиновники сподіваються, що накопичені проблеми вирішаться самі собою. Про це керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут сказав в інтерв'ю УП.

Експерт зазначив, що українське керівництво неадекватно реагує на виклики війни. Політики та чиновники вважають, що проблеми або не стосуються їх особисто, або мають вирішитися самі собою.

Чмут згадав, як два роки тому у Давосі зустрічався з урядовцями та політиками з різних країн. Усі вони говорили про підтримку України і висловлювали впевненість у нашій перемозі. Проте жоден з них не зміг пояснити, як саме Україна має перемогти.

"Хтось може назвати причинно-наслідковий зв'язок, який призведе до української перемоги? Як ми маємо перемогти?" — ставить риторичні питання керівник фонду. Він зазначає, що ніхто не може сказати, що саме потрібно для перемоги — повне знищення росіян на фронті чи падіння путінського режиму.

За словами Чмута, мало хто з топових політиків серйозно переймається пошуком відповідей на ці питання. Хоча серед владних структур є багато хороших фахівців, загальна картина залишається тривожною.

За словами керівника фонду "Повернись живим", Україна зараз нагадує корабель, що тоне: "Ми потрошечку вичерпуємо воду з корабля, який далі тоне". Він підкреслив, що треба дивитися на проблеми не з позиції сьогодення, а з перспективи кількох років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Чмут вказав на головну проблему в командуванні військами в Україні. Хаос в управлінні військами призводить до неефективного використання ресурсів та безглуздих втрат особового складу, сказав він.