Украинец поймал рыбу размером с человека: где такая водится (фото)

Такой трофей бывает раз в жизни

На Буковине рыбак похвастался необычным уловом. Мужчина вытащил сома весом около 15 килограммов – его длина, как рост у ребенка.

Соответствующее сообщение опубликовали в группе "Рыбалка Милиево" в Фейсбуке. Фотографии с трофеем из пруда в селе Милиево Черновицкой области сразу привлекли внимание пользователей.

На фотографиях видно, как мужчина держит огромную рыбу. Рядом стоит мальчик, и становится понятно – сом действительно гигантский. Его массивная голова и длинное тело производят впечатление.

Гиганта поймали на ставку в селе Милиево

Мальчик даже немного меньше

Сом размером почти как ребенок

Чтобы вытащить такого "монстра" из воды, рыбаку пришлось попотеть. Сом – это не карасик, он борется до последнего. Эти рыбы славятся своей силой, поэтому вытащить из водоема 15-килограммового великана – настоящий подвиг.

Сомы в украинских реках могут расти до 100 килограммов, но таких гигантов поймать почти невозможно. Этот 15-килограммовый экземпляр тоже неплохой трофей. Особенно для Западной Украины, где сомы таких размеров встречаются редко.

Справка: Сом обычный — самая большая пресноводная рыба Украины, которая может достигать 5 метров длины и веса до 100 килограммов в возрасте 80-100 лет. Он живет в бассейнах всех рек Украины, самый многочисленный в низовьях Дуная, Днестра и бассейн Днепра. Эта донная рыба без чешуи предпочитает глубокие участки рек, ям, стариц и водохранилищ.

Сомы охотятся ночью на рыбу, лягушек, птиц и другую живность, а днем отдыхают на дне водоема. Они выполняют роль биологических санитаров, уничтожая больных и слабых рыб, но крупные экземпляры могут вредить рыбному хозяйству. В последние годы из-за промышленного давления и браконьерства сомы более 100 килограммов практически не вылавливаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что под Киевом рыбак самостоятельно наловил почти 100 кг рыбы. Теперь у него проблемы.