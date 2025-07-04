Ей разбили голову в Верховной Раде: как сейчас выглядит "фанатка" Януковича Александра Кужель

В последние годы Кужель не появляется в публичном пространстве

Александра Кужель — известная фигура в украинской политике. За годы карьеры она занимала разные государственные должности и была народным депутатом трех созывов. Но больше всего запомнилась громким инцидентом в Раде — резкой перепалкой, которая переросла в драку с тогдашним нардепом Андреем Тетеруком.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропала экс-политик Александра Кужель, которая сегодня, 4 июля, празднует 72-летие. Мы узнали о ней некоторые факты.

Александра Кужель — что о ней известно

Родилась Александра Кужель в 1953 году в Константиновке Донецкой области. Политической карьерой она занялась в начале 1990-х и занимала многие государственные должности, став заметной фигурой в украинской политике.

Кужель входила в разные политические силы и трижды избиралась народным депутатом Украины — во второй (1994–1998), седьмой (2012–2014) и восьмой (2014-2019) сессиях Верховной Рады.

Александра Кужель была депутатом трех созывов

В 2004–2005 годах Александра Кужель работала в команде Сергея Тигипко, который тогда возглавлял избирательный штаб Виктора Януковича. В тот период она не поддерживала идеи Оранжевой революции, категорически была против Виктора Ющенко, поэтом агитировала народ за беглого президента.

Александра Кужель и Сергей Тигипко

Однако как в одном из интервью объяснила политик, с Януковичем они друг друга ненавидели: "Когда он избирался Президентом в 2004-м, я назвала его "мешок с говном". И ему это передали. Я своего отношения и не скрывала. Не за Януковича я боролась, а за возможность страны развиваться, идти вперед".

С Юлией Тимошенко у экс-нардепа также была "жесточайшая борьба". Кужель критиковала деятельность бывшего премьер-министра, хотя это не помешало ей получить должность главы Госкомитета Украины по регуляторной политике в правительстве. А в 2012 году Александра даже стала членом партии "Батькивщина".

Александра Кужель критиковала Юлию Тимошенко

После победы Виктора Януковича на президентских выборах Александра Кужель была готова продолжить работу в новом правительстве. Однако ей отказали в продлении срока службы и уволили с поста председателя Государственного комитета по регуляторной политике и предпринимательству.

Александра Кужель была "фанаткой" Януковича

В 2019 году президент Владимир Зеленский досрочно распустил Раду восьмого созыва, куда входила и Александра Кужель. Вскоре экс-политик пропала из медийного пространства.

Драка с Тетеруком в парламенте

Громкий скандал с участием Александры Кужель произошел в ноябре 2015 года. В стенах Верховной Рады между ней и ее коллегой от "Народного фронта" Андреем Тетеруком случился конфликт, который перерос в драку. Тогда в зале Рады принимали три законопроекта по либерализации безвизового режима с Евросоюзом.

Тетерук словесно оскорбил Александру Кужель, а затем в ходе драки ударил ее по голове стеклянной бутылкой. Бывшего депутата госпитализировали, врачи диагностировали у нее сотрясение мозга.

Александра Кужель подралась в раде с Андреем Тетеруком

"Он нанес мне удар дном бутылки и попал 2 см от виска. Сначала обливал меня водой, а затем взял бутылку за горлышко и дном меня ударил в лоб" — рассказала Александра.

После инцидента Тетерук извинился, написав в социальной сети, что ход событий был "непредсказуемым" и вызванный эмоциями, но он раскаивается.

Александра Кужель

Где сейчас Александра Кужель

Бывший политик Александра Кужель давно не появляется в медийном пространстве и не дает интервью. Где она сейчас — неизвестно. На своей странице в Facebook она изредка публикует фотографии с родными, но последние ее публикации датированы 2023 годом.

Как изменилась Александра Кужель

Александра Кужель вместе с мужем

"Телеграф" писал ранее, на улицах Киева встретили главную коммунистку Украины Наталию Витренко с любимым. Ее почти не узнать.