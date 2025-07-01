Входил в Партию регионов и был доверенным лицом Януковича: где сейчас политик Тарас Чорновил

Политик активно высказывается о ситуации в Украине и мире

Тарас Чорновил – известный украинский политик, который был народным депутатом на протяжении III, IV, V, VI созывов Верховной Рады. Некоторое время он входил в Партию регионов, за что его часто критиковали. Сейчас политик продолжает появляться в публичном пространстве и критикует действующую власть.

"Телеграф" расскажет о деятельности политика, чем он запомнился, а также чем занимается сейчас.

Что известно о Тарасе Чорноволе

Будущий политик родился в 1964 году во Львове. Его отец – известный общественный деятель и диссидент Вячеслав Черновол, а мать – культурная и церковная деятельница Елена Антонов. Учился во Львовском политехническом институте на биологическом факультете, но не окончил его. В этом же вузе работал лаборантом на кафедре прикладной геодезии.

Тарас Чорновил с родителями, фото istpravda.com.ua

В течение года Чорновил заочно учился в Украинской академии книгопечатания. Учился в Институте повышения квалификации при Львовском университете, где овладевал международным правом. Впрочем, в 2005 году его отчислили за неуплату за обучение и несданный диплом.

За свою жизнь Чорновил успел:

в течение 2 лет служить в армии Житомирской области;

5 лет быть санитаром Львовской больницы скорой медицинской помощи;

быть редактором изданий "Украинский вестник", "Молодая Украина", "Стрим", "Время".

Чорновил работал редактором изданий, фото из сети

В течение 2 лет Тарас работал руководителем Украинского независимого издательско-информационного союза. В 1990-1994 годах Чорновил был депутатом Львовского областного совета.

В 1993-1997 годах деятель был заместителем директора и директором научно-издательского предприятия "Цель". Некоторое время Тарас был советником отца Вячеслава Чорновила. Участвовал в протестных акциях "Восстань, Украина!" в 2002-2003 годах.

Чорновил был депутатом Львовского облсовета, фото из сети

В 2000 году Чорновил впервые попал в Верховную Раду. Через 2 года снова прошел в парламент от блока Виктора Ющенко "Наша Украина". В 2004 году Тарас стал доверенным лицом Виктора Януковича, который тогда баллотировался в президенты. Также он возглавлял его избирательный штаб, за что многие активисты обвинили политика в предательстве.

Чорновил сотрудничал с Януковичем, фото pravda.com.ua

Позже Чорновил рассказывал, что поверил в команду Януковича, поэтому и вступил в Партию регионов. Также он говорил, что Янукович не руководил страной, а российский "смотрящий". В 2008 году политик покинул Партию регионов. Некоторое время входил в депутатскую группу "Реформы ради будущего".

В 2014 году Чорновил на Майдане извинился за то, что входил в Партию регионов: " Я хочу извиниться перед теми из вас, кто в 2004 году разобрался, кто такой Янукович, а мне не хватило ума… Янукович уверен, что у него есть тыл — Донбасс. Покажите ему, что у него нет этого тыла ".

Чорновил извинялся за сотрудничество с Януковичем, фото "Главред"

Чорновил поддерживал пятого президента Украины Петра Порошенко. А вот власть президента Владимира Зеленского он критиковал.

Где сейчас Тарас Чорновил

В 2023 году Чорновил оскорбил руководительницу медслужбы "Волков Да Винчи" Алину Михайлову. Он опубликовал часть интервью медика с журналисткой Яниной Соколовой и назвал ее "подолигархической шмарой". После критики со стороны украинцев политик удалил сообщение и сказал, что не хотел обидеть Михайлову.

Чорновил обидел Алину Михайлову, скриншот с его тг-канала

Впоследствии на экс-нардепа совершили нападение у его дома. Четверо молодых людей облили его мочой и зеленкой и выбросили в мусорный контейнер. После этого Михайлова назвала Чорновила "политической проституткой". Тогда Чорновил заявил, что это был "политический заказ".

На Чорновила совершали нападение, фото УНИАН

Сейчас Чорновил ведет свой YouTube-канал, где анализирует общественно-политическую ситуацию. В частности, он критикует власть президента Владимира Зеленского. В фейсбуке политик отметил, что работает политологом как "независимый эксперт".

Чорновил ведет свой YouTube-канал, скриншот с его YouTube-канала

Ранее "Телеграф" писал, что известно о жене общественного деятеля и политика Вячеслава Чорновила. Они поженились в ссылке.