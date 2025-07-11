Найвищий в Україні, а у світі таких лише кілька: що це за міст і де він знаходиться (фото)

Це унікальна споруда, де архітектурна краса поєднується з практичністю, а історія — із сучасністю

Уявіть собі грандіозний комплекс завдовжки майже 9 кілометрів – не просто міст, а цілий транспортний коридор, що включає естакади, розв’язки та проспект Бажана. Південний міст став воротами до нових районів Києва та зручним маршрутом до передмістя.

Цей унікальний транспортний вузол кардинально змінив вигляд південної частини столиці. Райони Осокорки, Позняки, Харківський масив отримали прямий зв’язок із центром міста, що сприяло їхньому активному розвитку. Міст став каталізатором урбанізації лівобережних районів, перетворивши їх із окраїнних територій на повноцінні житлові масиви.

Історія будівництва Південного мосту

Будівництво розпочалося у 1983 році, і це було справжнє випробування для радянських інженерів та будівельників. Головні герої проєкту — Георгій Фукс, Михайло Корнєєв та Олексій Гаврилов — створили щось унікальне: міст, який став найвищим в Україні та найширшим у Києві.

1990 року, коли міст нарешті відкрився, він став справжньою сенсацією — висота пілона 135 метрів, ширина 41 метр, довжина понад кілометр — ці цифри вражають і сьогодні. Будівництво велося у складних умовах: роботи проводились над водною поверхнею, були потрібні спеціальні технології для встановлення масивних конструкцій.

Південний міст у Києві

Особливістю проєкту стала необхідність врахувати не тільки автомобільний рух, а й прокладання ліній метрополітену. Це вимагало особливої міцності конструкції і точності розрахунків, адже навантаження від поїздів метро кардинально відрізняються від автомобільних.

Вантовий міст з метро – рідкість для світу

Південний міст — один із небагатьох у світі, де однією конструкцією одночасно проходять дві лінії метро і шість смуг для автомобілів. Уявіть, як цим мостом, немов артерією, щодня проходять десятки тисяч машин і сотні поїздів метро, з'єднуючи різні куточки міста.

Південний міст у Києві. Вид зверху

Вантова конструкція забезпечує максимальну міцність за мінімальної кількості опор у воді, що важливо для судноплавства по Дніпру. Система сталевих тросів, що кріпляться до центрального пілона, рівномірно розподіляє навантаження, дозволяючи місту витримувати величезну вагу.

Мостом проходить Сирецько-Печерська лінія метро, що робить його ключовим елементом транспортної системи столиці. Станції "Славутич" та "Видубичі" з’єднані цим мостом, забезпечуючи безперебійну роботу підземки.

Південний міст. Розв’язка на Лівої березі

Випробування на міцність та турбота про майбутнє

1990 року міст пройшов унікальне випробування — на нього одночасно заїхали 180 вантажівок! Це доводило його надійність та якість будівництва. Випробування показали, що міст здатний витримувати навантаження, які значно перевищують проєктні. Але час та навантаження потребують постійного догляду за мостом.

Південний міст, Київ

В останні роки проводилися масштабні роботи із заміни асфальтового покриття, оновлення системи освітлення та зміцнення огорож. Сучасні технології дозволяють продовжити термін служби мосту та підвищити безпеку руху.

Проте Південний міст – це місце, де перетинаються історія, архітектура та життя міста. Його силует на тлі неба став одним із відомих символів Києва, а його роль у повсякденному житті важко переоцінити.

Раніше "Телеграф" розповідав про найстаріший міст Києва. Як він виглядає сьогодні та де його знайти.