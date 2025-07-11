Где поесть в центре Киева не за все деньги мира: ТОП-5 заведений с обедами до 250 гривен

Раскрываем секреты бюджетных обедов в центре столицы

В центре Киева можно поесть вкусно и недорого – главное знать, куда идти. Бизнес-ланчи до 250 грн до сих пор существуют в некоторых ресторанах и кафе.

"Телеграф" собрал подборку заведений, где реально уложиться в умеренный бюджет. В материале цены, адреса, варианты блюд и удобная карта.

Самые выгодные предложения обычно действуют по будням с 12:00 до 15:00, когда заведения предлагают специальные комплексные меню для офисных работников.

Важно: Цены актуальны на лето 2025 года и могут меняться. Рекомендуем уточнять актуальную стоимость блюд непосредственно в заведениях или на их официальных страницах.

ТОП-5 лучших мест для бюджетного обеда

1. Мусафир – плов, манты и люля-кебаб за умеренную цену

Сеть крымско-татарских ресторанов от семьи Сеитвелиевых, переехавших из Бахчисарая после 2014 года.

Адреса в центре:

ул. Богдана Хмельницкого, 3Б (возле метро "Театральная")

ул. Саксаганского, 57А

ул. Рогнединская, 4А (возле метро "Дворец Спорта")

"Мусафир" на карте

Актуальные цены (лето 2025):

Супы – от 99 грн Хинкали – 25-35 грн за штуку

Чебурек — 107 грн

Манты — 33-43 грн

Пельмени 160-170 грн

Плов — 247 грн

В меню есть разные блюда

Чебуреки с разными начинками

Традиционные крымскотатарские блюда

Особенности: аутентичная крымско-татарская кухня, живая музыка (кроме понедельника на Хмельницкого), интерьер в стиле традиционного крымско-татарского дома с коврами ручной работы.

2. Пузата Хата — от 62 грн за основное блюдо

Легендарная сеть заведений быстрого питания, давно ставшая символом доступного обеда в Киеве. В меню представлены традиционные украинские блюда: борщ, вареники, котлеты, деруны.

Адреса в центре:

ул. Крещатик, 15/4 (возле метро "Крещатик")

ул. Бассейная, 1/2

более 40 точек по всему городу

"Пузата хата" на карте

Цены:

Вареники — от 62 грн

Украинский борщ — 80 грн

Котлета по-киевски — 100 грн

Паста Болоньезе — 92 грн

Выбор блюд немалый

Первые блюда от 78 грн

Шницель с грибами – 92 грн

Сеть имеет свой торгово-производственный комплекс, поэтому может поддерживать стабильное качество по демократическим ценам. Можно собрать полноценный обед из супа, гарнира, мясного блюда и компота в пределах 250 гривен.

3. PetruS-ь — бизнес-ланч 199-245 грн

Легендарная вареничная, наследник знаменитой "Вареничной №1", с аутентичной украинской кухней и домашней атмосферой.

Адрес: ул. Эспланадная, 28 (напротив Дворца Спорта)

PetruS-ь на карте

Актуальные цены (лето 2025):

Бизнес-ланч — от 220 грн

Вареники (13 видов) — от 185 грн

Украинский борщ с пышками — 260 грн

Деруны — от 205 грн

Меню PetruS-ь

Особенности: 13 видов вареников ручной лепки из особо тонкого теста, настойки собственного приготовления, интерьер в стиле киевского дома начала XX века с элементами прованского стиля, две утепленные террасы, детская комната.

4. Паштет – завтраки от 171 грн

Сеть демократических кафе "городского" формата с европейской и украинской кухней, где особое место занимают фирменные паштеты.

Адреса в центре:

ул. Крещатик, 24 (возле метро "Крещатик")

ул. Константиновская (Подол, возле метро "Контрактовая площадь")

пр-т Победы, 18

"Паштет" на карте

Актуальные цены (лето 2025):

Завтрак дня в будни – от 171 до 238 грн

Паштеты (фирменное блюдо) из филе индейки, телятины с инжиром, куриной печени — от 195 до 295 грн

Украинский борщ со сметаной — 155 грн

Завтрак дня

Здесь предлагают фирменные паштеты

Особенности: универсальный формат для деловых встреч и семейных обедов, система скидок по будням, банкетный зал, летняя терраса, Wi-Fi Заведение подходит для романтических свиданий и деловых встреч.

5. Pervak — бизнес-ланч 230-240 грн

Исторический украинский ресторан в центре Киева с аутентичной атмосферой конца XIX — начала XX века и собственной пекарней.

Адрес: ул. Рогнединская, 2 (возле метро "Площадь Льва Толстого", рядом с Бессарабским рынком)

Pervak на карте

Актуальные цены (лето 2025):

Бизнес-ланч №1 — 230-240 грн — включает: салат, суп, основное блюдо, напиток, хлеб из собственной пекарни в подарок

Дополнительный десерт — 30 грн

Бизнес-ланчи в Pervak

Особенности: восемь тематических залов в ретро-стиле с антикварными предметами быта, летняя терраса в атмосфере загородного клуба, собственная пекарня, украинская кухня с европейскими элементами, живет фортепиано в зале "Бессарабка".

Альтернативы: супермаркеты и еда на вынос

Если заведения заняты или вы не хотите ждать, можно воспользоваться другими вариантами:

Сильпо или Ашан – в отделе кулинарии часто бывают горячие блюда: курица гриль, салаты, гарниры. За 100 грн можно сложить полноценный обед.

– в отделе кулинарии часто бывают горячие блюда: курица гриль, салаты, гарниры. За 100 грн можно сложить полноценный обед. АТБ — в кулинарии можно найти пирожки, сэндвичи, пляцки, которые стоят в пределах 15–40 грн.

— в кулинарии можно найти пирожки, сэндвичи, пляцки, которые стоят в пределах 15–40 грн. Еда с собой – много кофеен (Rocket Coffee, Aroma Kava) предлагают готовые сэндвичи, круассаны, булочки с ветчиной или сыром. Цены – от 35 грн.

Отдел кулинарии в супермаркете

Советы для экономного питания в центре

Чтобы максимально сэкономить на обедах в центральной части столицы, следует придерживаться простых правил. Выбирайте бизнес-ланчи по будням — большинство специальных предложений действуют с понедельника по пятницу с 12:00 до 15:00. Следите за социальными сетями заведений – многие кафе публикуют ежедневные меню и акции в Instagram или Facebook.

Рассматривайте доставку комплексных обедов – если работаете в офисе, групповой заказ от 10-20 порций часто получается выгоднее походов в рестораны. Выбирайте заведения возле офисных центров – там цены обычно ориентированы на ежедневных посетителей, а не на туристов. Избегайте туристических зон – цены на Крещатике и у достопримечательностей часто завышены, лучше отойти на одну-две улицы от главных артерий.

Вывод

Поесть вкусно в центре Киева за 250 гривен – вполне реально, если знать правильные места. От крымско-татарского плова в Мусафире до домашних вареников в PetruS-ь, от быстрого перекуса в Пузатом Доме до атмосферного обеда в историческом Pervak — вариантов достаточно на любой вкус.

Главный лайфхак – приходить на бизнес-ланч в будни с 12:00 до 15:00. В настоящее время даже солидные рестораны предлагают полноценный обед из трех блюд по цене одного основного блюда из вечернего меню. Следите за социальными сетями заведений — там часто появляются акции и ежедневные спецпредложения.

Не бойтесь удаляться от главных туристических точек на пару улиц. Заведения возле офисных центров обычно имеют более демократичные цены, ведь рассчитывают на постоянных посетителей, а не на разовых туристов.

И помните: бюджетно – не значит невкусно. Некоторые из лучших блюд в городе можно найти именно в небольших семейных заведениях, годами держащих качество и цены.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие цены в вагонах-ресторанах "Укрзализныци". Самое дорогое блюдо – 200 грн.