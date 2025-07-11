Де поїсти в центрі Києва не за всі гроші світу: ТОП-5 закладів з обідами до 250 гривень
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Розкриваємо секрети бюджетних обідів у центрі столиці
У центрі Києва можна поїсти смачно і недорого — головне знати, куди йти. Бізнес-ланчі до 250 грн досі існують у деяких ресторанах і кафе.
"Телеграф" зібрав добірку закладів, де реально вкластися в помірний бюджет. У матеріалі — ціни, адреси, варіанти страв та зручна карта.
Найвигідніші пропозиції зазвичай діють у будні з 12:00 до 15:00, коли заклади пропонують спеціальні комплексні меню для офісних працівників.
Важливо: Ціни актуальні на літо 2025 року та можуть змінюватися. Рекомендуємо уточнювати актуальну вартість страв безпосередньо в закладах або на їхніх офіційних сторінках.
ТОП-5 найкращих місць для бюджетного обіду
1. Мусафір — плов, манти та люля-кебаб за помірну ціну
Мережа кримськотатарських ресторанів від сім'ї Сеітвелієвих, які переїхали з Бахчисарая після 2014 року.
Адреси в центрі:
- вул. Богдана Хмельницького, 3Б (біля метро "Театральна")
- вул. Саксаганського, 57А
- вул. Рогнединська, 4А (біля метро "Палац Спорту")
Актуальні ціни (літо 2025):
- Супи — від 99 грн Хінкалі — 25-35 грн за штуку
- Чебурек — 107 грн
- Манти — 33-43 грн
- Пельмені 160-170 грн
- Плов — 247 грн
Особливості: автентична кримськотатарська кухня, жива музика (крім понеділка на Хмельницького), інтер'єр у стилі традиційного кримськотатарського дому з килимами ручної роботи.
2. Пузата Хата — від 62 грн за основну страву
Легендарна мережа закладів швидкого харчування, яка давно стала символом доступного обіду в Києві. У меню представлені традиційні українські страви з домашнім смаком: борщ, вареники, котлети, деруни.
Адреси в центрі:
- вул. Хрещатик, 15/4 (біля метро "Хрещатик")
- вул. Басейна, 1/2
- більше 40 точок по всьому місту
Ціни:
- Вареники — від 62 грн
- Український борщ — 80 грн
- Котлета по-київськи — 100 грн
- Паста Болоньєзе — 92 грн
Мережа має власний торгово-виробничий комплекс, тому може підтримувати стабільну якість за демократичними цінами. Можна зібрати повноцінний обід із супу, гарніру, м'ясної страви та компоту в межах 250 гривень.
3. PetruS-ь — бізнес-ланч 199-245 грн
Легендарна варенична, спадкоємець знаменитої "Вареничної №1", з автентичною українською кухнею та домашньою атмосферою.
Адреса: вул. Еспланадна, 28 (навпроти Палацу Спорту)
Актуальні ціни (літо 2025):
- Бізнес-ланч — від 220 грн
- Вареники (13 видів) — від 185 грн
- Український борщ з пампушками — 260 грн
- Деруни — від 205 грн
Особливості: 13 видів вареників ручного ліплення з особливо тонкого тіста, настоянки власного приготування, інтер'єр у стилі київської оселі початку XX століття з елементами прованського стилю, дві утеплені тераси, дитяча кімната. Заклад працює цілодобово.
4. Паштет — сніданки від 171 грн
Мережа демократичних кафе "міського" формату з європейською та українською кухнею, де особливе місце займають фірмові паштети.
Адреси в центрі:
- вул. Хрещатик, 24 (біля метро "Хрещатик")
- вул. Костянтинівська (Поділ, біля метро "Контрактова площа")
- пр-т Перемоги, 18
Актуальні ціни (літо 2025):
- Сніданок дня у будні — від 171 до 238 грн
- Паштети (фірмова страва) з філе індички, телятини з інжиром, курячої печінки — від 195 до 295 грн
- Український борщ зі сметаною — 155 грн
Особливості: універсальний формат для ділових зустрічей і сімейних обідів, система знижок у будні, банкетний зал, літня тераса, Wi-Fi. Заклад підходить для романтичних побачень і ділових зустрічей.
5. Pervak — бізнес-ланч 230-240 грн
Історичний український ресторан у центрі Києва з автентичною атмосферою кінця XIX — початку XX століття та власною пекарнею.
Адреса: вул. Рогнідинська, 2 (біля метро "Площа Льва Толстого", поруч з Бессарабським ринком)
Актуальні ціни (літо 2025):
- Бізнес-ланч №1 — 230-240 грн — включає: салат, суп, основну страву, напій, хліб з власної пекарні у подарунок
- Додатковий десерт — 25-30 грн
Особливості: вісім тематичних залів у ретро-стилі з антикварними предметами побуту, літня тераса в атмосфері заміського клубу, власна пекарня, українська кухня з елементами європейської, живе фортепіано у залі "Бессарабка".
Альтернативи: супермаркети та їжа на виніс
Якщо заклади зайняті або ви не хочете чекати, можна скористатися іншими варіантами:
- Сільпо або Ашан — у відділі кулінарії часто бувають гарячі страви: курка гриль, салати, гарніри. За 100 грн можна скласти повноцінний обід.
- АТБ — у кулінарії можна знайти пиріжки, сендвічі, пляцки, які коштують у межах 15–40 грн.
- Їжа з собою — багато кав’ярень (Rocket Coffee, Aroma Kava) пропонують готові сендвічі, круасани, булочки з шинкою або сиром. Ціни — від 35 грн.
Поради для економного харчування в центрі
Щоб максимально заощадити на обідах у центральній частині столиці, варто дотримуватися простих правил. Обирайте бізнес-ланчі у будні — більшість спеціальних пропозицій діють з понеділка по п'ятницю з 12:00 до 15:00. Стежте за соціальними мережами закладів — багато кафе публікують щоденні меню та акції в Instagram або Facebook.
Розглядайте доставку комплексних обідів — якщо працюєте в офісі, групове замовлення від 10-20 порцій часто виходить вигідніше, ніж походи в ресторани. Обирайте заклади біля офісних центрів — там ціни зазвичай орієнтовані на щоденних відвідувачів, а не на туристів. Уникайте туристичних зон — ціни на Хрещатику та біля пам'яток часто завищені, краще йти на одну-дві вулиці від головних артерій.
Висновок
Поїсти смачно в центрі Києва за 250 гривень — цілком реально, якщо знати правильні місця. Від кримськотатарського плову в "Мусафірі" до домашніх вареників у PetruS-ь, від швидкого перекусу в "Пузатій Хаті" до атмосферного обіду в історичному Pervak — варіантів достатньо на будь-який смак.
Головний лайфхак — приходити на бізнес-ланчі в будні з 12:00 до 15:00. У цей час навіть солідні ресторани пропонують повноцінний обід з трьох страв за ціною однієї основної страви з вечірнього меню. Стежте за соціальними мережами закладів — там часто з'являються акції та щоденні спецпропозиції.
Не бійтеся віддалятися від головних туристичних точок на пару вулиць. Заклади біля офісних центрів зазвичай мають демократичніші ціни, адже розраховують на постійних відвідувачів, а не на разових туристів.
І пам'ятайте: бюджетно — не означає несмачно. Деякі з найкращих страв у місті можна знайти саме в невеликих сімейних закладах, які роками тримають якість і ціни.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які ціни у вагонах-ресторанах "Укрзалізниці". Найдорожча страва — 200 грн.