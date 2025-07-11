Де поїсти в центрі Києва не за всі гроші світу: ТОП-5 закладів з обідами до 250 гривень

Розкриваємо секрети бюджетних обідів у центрі столиці

У центрі Києва можна поїсти смачно і недорого — головне знати, куди йти. Бізнес-ланчі до 250 грн досі існують у деяких ресторанах і кафе.

"Телеграф" зібрав добірку закладів, де реально вкластися в помірний бюджет. У матеріалі — ціни, адреси, варіанти страв та зручна карта.

Найвигідніші пропозиції зазвичай діють у будні з 12:00 до 15:00, коли заклади пропонують спеціальні комплексні меню для офісних працівників.

Важливо: Ціни актуальні на літо 2025 року та можуть змінюватися. Рекомендуємо уточнювати актуальну вартість страв безпосередньо в закладах або на їхніх офіційних сторінках.

ТОП-5 найкращих місць для бюджетного обіду

1. Мусафір — плов, манти та люля-кебаб за помірну ціну

Мережа кримськотатарських ресторанів від сім'ї Сеітвелієвих, які переїхали з Бахчисарая після 2014 року.

Адреси в центрі:

вул. Богдана Хмельницького, 3Б (біля метро "Театральна")

вул. Саксаганського, 57А

вул. Рогнединська, 4А (біля метро "Палац Спорту")

"Мусафір" на карті

Актуальні ціни (літо 2025):

Супи — від 99 грн Хінкалі — 25-35 грн за штуку

Чебурек — 107 грн

Манти — 33-43 грн

Пельмені 160-170 грн

Плов — 247 грн

У мені є різні страви

Чебуреки з різними начинками

Традиційні кримськотатарські страви

Особливості: автентична кримськотатарська кухня, жива музика (крім понеділка на Хмельницького), інтер'єр у стилі традиційного кримськотатарського дому з килимами ручної роботи.

2. Пузата Хата — від 62 грн за основну страву

Легендарна мережа закладів швидкого харчування, яка давно стала символом доступного обіду в Києві. У меню представлені традиційні українські страви з домашнім смаком: борщ, вареники, котлети, деруни.

Адреси в центрі:

вул. Хрещатик, 15/4 (біля метро "Хрещатик")

вул. Басейна, 1/2

більше 40 точок по всьому місту

"Пузата хата" на карті

Ціни:

Вареники — від 62 грн

Український борщ — 80 грн

Котлета по-київськи — 100 грн

Паста Болоньєзе — 92 грн

Вибір страв чималий

Перші страви від 78 грн

Шніцель з грибами - 92 грн

Мережа має власний торгово-виробничий комплекс, тому може підтримувати стабільну якість за демократичними цінами. Можна зібрати повноцінний обід із супу, гарніру, м'ясної страви та компоту в межах 250 гривень.

3. PetruS-ь — бізнес-ланч 199-245 грн

Легендарна варенична, спадкоємець знаменитої "Вареничної №1", з автентичною українською кухнею та домашньою атмосферою.

Адреса: вул. Еспланадна, 28 (навпроти Палацу Спорту)

PetruS-ь на карті

Актуальні ціни (літо 2025):

Бізнес-ланч — від 220 грн

Вареники (13 видів) — від 185 грн

Український борщ з пампушками — 260 грн

Деруни — від 205 грн

Меню PetruS-ь

Особливості: 13 видів вареників ручного ліплення з особливо тонкого тіста, настоянки власного приготування, інтер'єр у стилі київської оселі початку XX століття з елементами прованського стилю, дві утеплені тераси, дитяча кімната. Заклад працює цілодобово.

4. Паштет — сніданки від 171 грн

Мережа демократичних кафе "міського" формату з європейською та українською кухнею, де особливе місце займають фірмові паштети.

Адреси в центрі:

вул. Хрещатик, 24 (біля метро "Хрещатик")

вул. Костянтинівська (Поділ, біля метро "Контрактова площа")

пр-т Перемоги, 18

"Паштет" на карті

Актуальні ціни (літо 2025):

Сніданок дня у будні — від 171 до 238 грн

Паштети (фірмова страва) з філе індички, телятини з інжиром, курячої печінки — від 195 до 295 грн

Український борщ зі сметаною — 155 грн

Сніданок дня

Тут пропонують фірмові паштети

Особливості: універсальний формат для ділових зустрічей і сімейних обідів, система знижок у будні, банкетний зал, літня тераса, Wi-Fi. Заклад підходить для романтичних побачень і ділових зустрічей.

5. Pervak — бізнес-ланч 230-240 грн

Історичний український ресторан у центрі Києва з автентичною атмосферою кінця XIX — початку XX століття та власною пекарнею.

Адреса: вул. Рогнідинська, 2 (біля метро "Площа Льва Толстого", поруч з Бессарабським ринком)

Pervak на карті

Актуальні ціни (літо 2025):

Бізнес-ланч №1 — 230-240 грн — включає: салат, суп, основну страву, напій, хліб з власної пекарні у подарунок

Додатковий десерт — 25-30 грн

Бізнес-ланчі у Pervak

Особливості: вісім тематичних залів у ретро-стилі з антикварними предметами побуту, літня тераса в атмосфері заміського клубу, власна пекарня, українська кухня з елементами європейської, живе фортепіано у залі "Бессарабка".

Альтернативи: супермаркети та їжа на виніс

Якщо заклади зайняті або ви не хочете чекати, можна скористатися іншими варіантами:

Сільпо або Ашан — у відділі кулінарії часто бувають гарячі страви: курка гриль, салати, гарніри. За 100 грн можна скласти повноцінний обід.

— у відділі кулінарії часто бувають гарячі страви: курка гриль, салати, гарніри. За 100 грн можна скласти повноцінний обід. АТБ — у кулінарії можна знайти пиріжки, сендвічі, пляцки, які коштують у межах 15–40 грн.

— у кулінарії можна знайти пиріжки, сендвічі, пляцки, які коштують у межах 15–40 грн. Їжа з собою — багато кав’ярень (Rocket Coffee, Aroma Kava) пропонують готові сендвічі, круасани, булочки з шинкою або сиром. Ціни — від 35 грн.

Відділ кулінарії в супермаркеті

Поради для економного харчування в центрі

Щоб максимально заощадити на обідах у центральній частині столиці, варто дотримуватися простих правил. Обирайте бізнес-ланчі у будні — більшість спеціальних пропозицій діють з понеділка по п'ятницю з 12:00 до 15:00. Стежте за соціальними мережами закладів — багато кафе публікують щоденні меню та акції в Instagram або Facebook.

Розглядайте доставку комплексних обідів — якщо працюєте в офісі, групове замовлення від 10-20 порцій часто виходить вигідніше, ніж походи в ресторани. Обирайте заклади біля офісних центрів — там ціни зазвичай орієнтовані на щоденних відвідувачів, а не на туристів. Уникайте туристичних зон — ціни на Хрещатику та біля пам'яток часто завищені, краще йти на одну-дві вулиці від головних артерій.

Висновок

Поїсти смачно в центрі Києва за 250 гривень — цілком реально, якщо знати правильні місця. Від кримськотатарського плову в "Мусафірі" до домашніх вареників у PetruS-ь, від швидкого перекусу в "Пузатій Хаті" до атмосферного обіду в історичному Pervak — варіантів достатньо на будь-який смак.

Головний лайфхак — приходити на бізнес-ланчі в будні з 12:00 до 15:00. У цей час навіть солідні ресторани пропонують повноцінний обід з трьох страв за ціною однієї основної страви з вечірнього меню. Стежте за соціальними мережами закладів — там часто з'являються акції та щоденні спецпропозиції.

Не бійтеся віддалятися від головних туристичних точок на пару вулиць. Заклади біля офісних центрів зазвичай мають демократичніші ціни, адже розраховують на постійних відвідувачів, а не на разових туристів.

І пам'ятайте: бюджетно — не означає несмачно. Деякі з найкращих страв у місті можна знайти саме в невеликих сімейних закладах, які роками тримають якість і ціни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які ціни у вагонах-ресторанах "Укрзалізниці". Найдорожча страва — 200 грн.