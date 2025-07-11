Таинственные летающие объекты над Украиной содержали послание Путину (фотофакт)

Они кружили в воздушном пространстве страны несколько часов

В пятницу, 11 июля, в небе над Украиной радары зафиксировали два летающих объекта. Оба объекта имели послание для главы России Владимира Путина.

Об этом пишет волонтер и блогер Денис Пятигорец. По данным Flightradar24, оба борта имели бортовые коды PTNPNH1 и PTNPNH2, напоминающие знаменитую кричалку ультрас о Путине.

"Если кто-то с первого прочтения не понял в чем прикол (как я), то напишу название самолетов кириллицей: ПТН ПНХ1 и ПТН ПНХ2. Похоже, Украина сегодня показала Путину два средних пальца. Из обеих рук. И это увидел весь Мир!" — говорится в сообщении.

Заметим, что PTNPNH1 долетел до побережья Одесской области. Вся информация о воздушном объекте засекречена, поэтому неизвестно, действительно ли это был самолет или что-то другое. В сети пишут, что это мог быть и вертолет, а также БПЛА.

ПТН ПНХ1 на карте Flightradar24

Второй объект – PTNPNH2, он летел из Днепра в направлении Киевской области, а оттуда направился в сторону Черкасской области.

ПТН ПНХ2 на карте Flightradar24

PTNPNH2 согласно данным радаров фиксировался неподалеку от Киевщины примерно в то время, как над Киевом видели взлет грузового самолета Ан-124 "Руслан". Однако официальной информации о самолете и летающих объектах пока нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об уникальном самолете "Руслан", который пролетел над Киевом.