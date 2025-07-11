Большинство таких у россиян: что известно об уникальном самолете "Руслан", пролетевшем над Киевом (фото, видео)

Таких гигантов в мире остались единицы

В пятницу, 11 июля, над столицей Украины пролетел самолет, удививший киевлян. Многие подумали, что это пассажирский борт, и начали радоваться открытию воздушного пространства.

По сути это был грузовой Ан-124 "Руслан" украинского производства от КБ "Антонов". По данным онлайн-сервиса Flightradar24, борт вылетел из Днепра. "Телеграф" рассказывает, почему Ан-124 "Руслан" — это легенда авиационного искусства, и какие страны его тоже используют.

Легенда мировой авиации

Самолет Ан-124 "Руслан"

Ан-124 "Руслан" — это второй по весу серийный грузовой самолет в мире и самый тяжелый действующий грузовой борт после уничтоженного уникального Ан-225 "Мечта" разработали в 1980-х годах в Конструкторском бюро имени Антонова в украинской ССР. Киевский авиационный завод.

Первый полет "Руслан" совершил в декабре 1982 года, а в эксплуатацию попал в январе 1986 года. Гражданскую сертификацию получил в 1992 году.

Сколько "Русланов" в мире

Сколько "Русланов" в мире

В общей сложности было построено около 60 самолетов Ан-124, из которых 25 использовались в коммерческих целях (данные по состоянию на 2000 год). Сейчас У воздушных сил РФ есть 9 бортов Ан-124 (перевозят ими технику и оружие, которое используют в войне против Украины и не только). Дополнительно есть еще 4 активных Ан-124 в 224-м летном подразделении, которое также входит в состав Воздушных сил России. Согласно сайту Simpleflying, в сохранившемся активном состоянии осталось 16 самолетов Антонов Ан-124 (13 в России и 3 в Украине).

В мире работает пять операторов Ан-124. Согласно контракту, самолеты Ан-124-100 компаний "Антонов Авиалинии" и "Волга-Днепр" используются в рамках программы SALIS для перевозки грузов по запросам 18 стран: Бельгии, Венгрии, Греции, Дании, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Великобритании и Великобритании.

В 2020 году авиакомпания Antonov Airlines доставила на самолете Ан-124-100 два поезда на магнитной подушке из Мюнхена, Германия, в Чэнду, Китай.

Технические характеристики гиганта

"Руслан" имеет максимальный взлетный вес в 405 тонн и может перевозить до 120 тонн груза. Длина самолета составляет 69,1 метра, размах крыльев – 73,3 метра, а высота – 20,78 метра.

Дальность полета с максимальным грузом составляет около 4500 километров. Самолет оснащен четырьмя турбовентиляторными двигателями Д-18Т и имеет 24 колеса в шасси, для распределения большого веса при посадке. Благодаря системе "приседания" опор шасси, "Руслан" может легко производить загрузку и выгрузку крупногабаритных грузов. Кроме того, его грузовой отсек можно открыть в полете для сброса содержимого на парашютах.

Уникальные возможности

погрузка через носовую часть танков в "Руслан" Ан-124

Главная особенность "Руслана" – возможность загрузки через носовую часть. Нос самолета откидывается вверх, что позволяет загружать крупногабаритные грузы. Также есть возможность загрузки через задний люк.

Самолет используется для перевозки промышленного оборудования, космической техники, военной техники и гуманитарных грузов. Его эксплуатируют как гражданские, так и военные организации разных стран мира, берущая в аренду НАТО.

Самолет Антонов Ан-124 "Руслан"

Напомним, Канада передает Украине конфискованный в России самолет "Руслан". Чем он поможет ВСУ (видео)