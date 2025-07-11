Таємничі літаючі об'єкти над Україною містили послання Путіну (фотофакт)

Вони кружляли в повітряному просторі країни кілька годин

У п'ятницю, 11 липня, у небі над Україною радари зафіксували два літаючі об'єкти. Обидва об'єкти мали послання для очільника Росії Володимира Путіна.

Про це пише волонтер і блогер Денис Пятигорець. За даними Flightradar24, обидва борти мали бортові коди PTNPNH1 та PTNPNH2, що нагадують знамениту кричалку ультрас про Путіна.

"Якщо хтось з першого прочитання не зрозумів в чому прикол (як я), то напишу назву літаків кирилицею: ПТН ПНХ1 та ПТН ПНХ2. Схоже, Україна сьогодні показала Путіну два середні пальці. З обох рук. І це побачив весь Світ!" — йдеться у повідомлені.

Зауважимо, що PTNPNH1 долетів до узбережжя Одеської області. Уся інформація про повітряний об'єкт засекречена, тому не відомо, чи дійсно це був літак або щось інше. У мережі пишуть, що це міг бути і вертоліт, і навіть БПЛА.

ПТН ПНХ1 на карті Flightradar24

Другий об'єкт – PTNPNH2, він летів із Дніпра у напрямку Київської області, а звідти попрямував у бік Черкаської області.

ПТН ПНХ2 на карті Flightradar24

PTNPNH2 згідно з даними радарів фіксувався неподалік від Київщини саме в той момент, як над Києвом бачили зліт вантажного літака Ан-124 "Руслан". Однак офіційної інформації щодо літака та літаючих об'єктів — поки немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про унікальний літак "Руслан", який пролетів над Києвом.