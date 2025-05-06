Крупнейшую краснокнижную пчелу Украины заметили в Ровенской области: она важна для опыления (фото)

В Нобельском национальном парке заметили одну из самых больших пчел Украины, занесенную в Красную книгу

Недавно на территории Нобельского национального парка ученые обнаружили редкого представителя фауны — пчелу-плотника (Xylocopa), одну из самых крупных и впечатляющих пчел Украины.

Ученые отмечают, что этот вид является одним из трех видов рода ксилокоп в фауне Украины и известен своей значимой ролью как опылитель. В мире он распространен от Марокко и Испании на западе Монголии и Китая на востоке.

Кто такая пчела-плотник

Эта пчела одна из самых больших в нашей природе. Ее легко узнать по блестящему черному туловищу с оттенками сине-фиолетового цвета и характерным жужжанием во время полета. Название вида происходит от уникальной способности самок проделывать ходы в древесине: они обустраивают гнезда внутри мертвых деревьев, старых пней или даже в деревянных конструкциях, где создают отдельные камеры для личинок, наполняя их пыльцой и нектаром.

Особенности поведения и экологическое значение

В отличие от привычных медоносных пчел, пчелы-плотники ведут одиночный образ жизни и не формируют больших колоний. Однако их роль в природе чрезвычайно важна — они являются эффективными опылителями многих цветущих растений. Их можно часто увидеть на разных цветах, где они активно собирают пыльцу и нектар, способствуя сохранению и размножению флоры.

Интересные факты

Самцы пчелы-плотника имеют зубцы на задних ногах, а самки — гладкую поверхность с острыми отростками.

Гнезда пчел могут содержать до 10 поколений, зимующих в камерах в виде личинок, куколок или имаго.

В одном гнезде могут жить несколько самок, делающих ходы рядом друг с другом.

Пчелы-плотники избегают тени и предпочитают солнечные участки.

Эти насекомые могут оставлять старые гнезда на 6-8 лет, после чего ищут новые кладочные места.

Почему пчела-плотник под охраной

Этот вид занесен в Красную книгу Украины, что свидетельствует о его уязвимом статусе. Основной угрозой для пчелы-плотника является уничтожение естественных мест обитания — старых деревьев и пней, необходимых для гнездования. Несмотря на свой грозный вид, пчела-плотник абсолютно миролюбивое насекомое и редко применяет жало, если его не беспокоить. Итак, если вы заметите эту пчелу в своем саду, не стоит бояться — наоборот, это свидетельствует о здоровье вашей экосистемы.

Фото Владимира Зубковича

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самая большая бабка Украины оказалась под угрозой исчезновения. Этот вид относится к семейству коромысел и является редким.