В Сумах раздались взрывы: россияне утром атаковали город беспилотниками (видео)

В результате атаки пострадавших не было, есть повреждения нежилых строений

В Сумах утром 11 июля прогремели взрывы: предварительно, россияне ударили по территории Сумской общины ударными беспилотниками. Были слышны шесть взрывов, есть последствия вражеской атаки — повреждены нежилые здания.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, обошлось без пострадавших.

"К счастью, в результате утренней массированной атаки российских БпЛА обошлось без жертв и пострадавших. Враг около 05:00 в течение 15 минут атаковал Сумскую общину шестью беспилотниками. Есть повреждения нежилых помещений. Идет обследование", — написал он.

Местные каналы в это время опубликовали видео моментов пролета "шахеда". О других последствиях, кроме повреждений нежилых помещений пока не сообщалось.

Напомним, что Киев в ночь на 10 июля атаковали дважды. Первая волна атаки состояла из большого количества ударных дронов и баллистических ракет "Искандер-М". Вторая волна атаки – из ударных дронов и крылатых ракет "Искандер-К". В общей сложности оккупанты запустили более 700 дронов и 16 ракет, большинство БПЛА и все ракеты уничтожила противовоздушная оборона. Однако из-за падения обломков в Киеве два человека погибли и более 20 получили ранения.

Днем 10 июля российская армия нанесла удар "шахедами" по западной Украине. Несколько часов вражеские БПЛА кружили по западным областям, а затем нанесли удар по Черновцам. Это была вторая атака на город за сутки.