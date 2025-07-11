Укр

Одессу утром атаковали "шахеды": в городе слышали взрывы (обновляется)

Автор
Наталья Кухарик
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Автор
Взрывы в Одессе Новость обновлена 11 июля 2025, 10:21
Взрывы в Одессе. Фото Колаж "Телеграфа"

Утром 11 июля в Одессе раздались взрывы. Россия атаковала город беспилотниками.

Об угрозе применения "шахедов" ранее писал глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он призывал спускаться в укрытие.

Сообщается, что на Одессу, в том числе на центральные районы города, летело восемь беспилотников. Также сообщалось об угрозе для прибрежной зоны, а именно Аркадии.

После взрывов над городом поднимается дым, поднялся пожар. Вероятно, есть прилеты, однако официальной информации пока нет.

Над городом поднимается дым.
На месте прилета пожар

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