Одессу утром атаковали "шахеды": в городе слышали взрывы (обновляется)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Утром 11 июля в Одессе раздались взрывы. Россия атаковала город беспилотниками.
Об угрозе применения "шахедов" ранее писал глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он призывал спускаться в укрытие.
Сообщается, что на Одессу, в том числе на центральные районы города, летело восемь беспилотников. Также сообщалось об угрозе для прибрежной зоны, а именно Аркадии.
После взрывов над городом поднимается дым, поднялся пожар. Вероятно, есть прилеты, однако официальной информации пока нет.
Новость дополняется