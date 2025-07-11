Одессу утром атаковали "шахеды": в городе слышали взрывы (обновляется)

Утром 11 июля в Одессе раздались взрывы. Россия атаковала город беспилотниками.

Об угрозе применения "шахедов" ранее писал глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он призывал спускаться в укрытие.

Сообщается, что на Одессу, в том числе на центральные районы города, летело восемь беспилотников. Также сообщалось об угрозе для прибрежной зоны, а именно Аркадии.

После взрывов над городом поднимается дым, поднялся пожар. Вероятно, есть прилеты, однако официальной информации пока нет.

Над городом поднимается дым.

На месте прилета пожар

Новость дополняется