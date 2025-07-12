Россияне бьют по Луцку и Черновцам. Что особенного в этих городах и почему они под прицелом (фото)

Города атакуют дронами и ракетами

Во время массированной атаки по Украине Россия уже не в первые атакует Луцк и Черновцы, где 12 июля также прогремели взрывы. В результате есть погибшие и пострадавшие.

"Телеграф" расскажет, что особенного в этих двух городах и почему они попали под прицел врага. Добавим, что города атакуют дронами, крылатыми и гиперзвуковыми ракетами.

Почему Россия атакует Луцк

Уже не в первый раз россияне атакуют областной центр Волыни, который с первых дней полномасштабного вторжения был под прицелом России. Взрывы в Луцке гремели 9 и 12 июля. А в результате атаки 7 июня были погибшие и пострадавшие.

Луцк после атаки России

После начала полномасштабного вторжения в Луцке взрывы прогремели 24 февраля 2022 года. Россияне попали в военный аэродром, который после 2014 года стал стратегически важным для врага.

Луцк

Луцк на карте

В Луцком аэродроме с 2014 года возобновили прием самолетов, провели ремонтные работы и модернизировали инфраструктуру. Также несколько раз местные СМИ писали о передислокации и проведении тренировок на территории аэродрома. Здесь якобы размещали истребители МиГ-29 из склада 114-й бригады тактической авиации из Ивано-Франковска.

Известно, что в 2022 году россиян на аэродром навел скрипач камерного оркестра Волынской областной филармонии Илья Сметанин. Он увлекался авиацией и передавал врагу данные о военной авиации в Луцке. Свою вину Сметанин не признал, но был приговорен к 12 годам.

Что еще важного есть в Луцке

Луцк может быть одной из целей российских атак как центр промышленной ячейки с критической инфраструктурой. Ведь здесь работают машиностроительные предприятия, в частности, ЛуАЗ, химпром, развита строительная индустрия (производят железобетон и не только).

Почему Россия атакует Черновцы

Долгое время областной центр Буковины считался одним из самых безопасных городов Украины. Но уже сейчас количество атак на него увеличивается. Так, 12 июля по городу ударили дронами и ракетой, есть погибшие и пострадавшие.

Последствия удара по Черновцам

Атака на Черновцы

Черновцы также были одним из городов, которые Россия атаковала сразу после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Тогда россияне били по критической инфраструктуре и транспортным узлам.

Из-за своего расположения Черновцы стали стратегически важными для россиян. Ведь город расположен всего в 40 километрах от границы с Румынией — членом НАТО. Также это важный логистический центр — здесь проходят ключевые транспортные сообщения, по которым в Украину поступает западная военная помощь. Кстати, именно поэтому по железной дороге Россия бьет довольно часто.

Черновцы

Черновцы на карте

Что еще важного есть в Черновцах

Основной целью российских ударов Черновцы делает транспортный узел с критической инфраструктурой. Также здесь есть машиностроительные предприятия, химическая промышленность, развитая строительная индустрия, релокированные предприятия. В частности, в области есть 80 релокированных предприятий.

Еще до войны с Россией в Буковине в основном ориентировались на деревообрабатывающую отрасль и сельское хозяйство. Однако уже более 10 лет здесь работает много научно направленных отраслей, например машиностроение, производство светодиодного и высоковольтного оборудования, химическая промышленность.

Черновцы важны для продовольственной безопасности страны. Область имеет одну из самых плодородных почв в Украине, она поставляет зерно и технические культуры.

Кроме того, Черновцы имеют особое символическое значение как культурный центр с богатой историей. Важно понимать, что российские атаки на такие города направлены не только на уничтожение инфраструктуры, но и деморализацию украинского народа.

Ранее "Телеграф" публиковал инфографику, за сколько времени разные типы ракет и дронов России долетают до Киева.