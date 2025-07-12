Зеленского часто били в детстве: Арахамия рассказал, за что

Президент в школьные годы был хулиганом

Президент Украины Владимир Зеленский родился и вырос в Кривом Роге. Еще в школе он был настоящей звездой, поскольку отличался лидерскими качествами, хорошим юмором и харизмой. Но в детстве ему неоднократно приходилось драться.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью BBC рассказал, что Владимира Зеленского в детстве часто били из-за низкого роста. Фрагмент этого видео опубликовали в одном из Telegram-каналов.

"Он рос евреем маленького роста в Кривом Роге, а это очень индустриальный город. В детстве его часто били насколько я знаю", — отметил Арахамия.

В сети часто пишут, что рост украинского лидера составляет 1,68 см, но в интервью Дмитрию Гордону президент Владимир Зеленский попросил не забирать у него четыре сантиметра, ответив, что его рост — 1,70. Такая же цифра была указана в Instagram "Зе-команды", когда была предвыборная гонка.

Какой рост у Владимира Зеленского, Фото: Getty Images

Председатель "Слуги народа" также подчеркнул, что Зеленский всегда говорил: "Нужно найти того, кто главный, ударить его в лицо — и тогда все остальные поймут, что ты человек, с которым стоит иметь дело".

"Телеграф" писал ранее, у кого из президентов Украины самый высокий рост. У Порошенко, Януковича или Кучмы?