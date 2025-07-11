Путин захлебнется от злобы: Мерц назвал условие, при котором Россия может вернуть себе замороженные активы

По предварительным подсчетам, восстановление Украины обойдется примерно в 500 миллиардов долларов США.

Россия не увидит своих замороженных активов до того момента, пока не возместит ущерб, нанесенный Украине вторжением. Размер ущерба от войны составляет не менее 500 миллиардов евро, которые Кремлю придется выплатить тем или иным способом.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, говорится в сообщении на сайте немецкого правительства. Выступая на конференции по восстановлению Украины в Риме 10 июля, Мерц подчеркнул, что Кремль не увидит активов, пока не возместит все нанесенные Украине убытки.

"Россия нанесла огромный ущерб за более чем три года войны. Мы оцениваем материальный ущерб примерно в 500 миллиардов евро. Россия должна компенсировать эти убытки. Пока этого не произойдет, России не должен быть предоставлен и не будет предоставлен доступ к замороженным российским активам. Я также хотел бы еще раз подчеркнуть: заморозка будет оставаться в силе; использование процентов или доходов от активов будет производиться с помощью механизма, который мы очертили", – отметил он.

Мерц добавил, что восстановлением Украины нужно заниматься уже сейчас. Это в интересах всех европейских партнеров Украины, в том числе в интересах Германии. Также к восстановлению Украины канцлер посоветовал активно привлекать частный капитал Европы и США.

Министр по экономическому сотрудничеству и развитию Германии, Рим Алабали-Радован, сообщает немецкая радиостанция Deutschlandfunk, также оценила восстановление Украины в примерно 500 миллиардов евро. Алабали-Радован добавила, что понадобится примерно 10 лет на все работы по восстановлению. Она подтвердила, что Европа стремится заставить Россию заплатить за восстановление Украины.

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день европейские страны почти три года не могут конфисковать замороженные российские активы и передать Украине, чтобы украинские войска получили мощный инструмент для отражения полномасштабной агрессии РФ.

Однако сейчас из-за позиции новой администрации США европейские союзники обсуждают возможность конфискации замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов. Целью является использование этих средств для компенсаций Украины. Польша, Великобритания и балтийские страны (Литва, Латвия, Эстония) хотят конфисковать российские деньги в пользу Украины, из-за огромного ущерба, нанесенного Россией. Но лидеры стран "старой Европы" против: считают, что конфискация активов на данном этапе якобы усложнит их использование в качестве рычага для мирных переговоров. Правда, это очередная отговорка: раньше они приводили другие, такие же смехотворные "аргументы".