Подставил президента: в США сенаторы требуют расследования действий главы Пентагона в отношении Украины

Большинство сенаторов придерживаются мнения, что Хегсет и несколько его чиновников умышленно обошли Трампа.

Министру обороны США Питу Хегсету, который считается причастным к приостановке поставок Украине военной помощи, грозит расследование его действий. Сенаторы от Республиканской партии в Конгрессе, придерживающиеся стороны президента Дональда Трампа, требуют расследовать деятельность министра, поскольку у них существует подозрение, что Хегсет приостановил помощь союзникам США без одобрения главы государства.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на собственные источники в Республиканской партии. Несмотря на требования о расследовании, мнение сенаторов по поводу инцидента с приостановкой помощи разделилось.

Так, одна группа считает, что Хегсет и Трамп просто "не поняли" друг друга. Министр приказал приостановить поставки, поскольку не знал, планирует ли Трамп что-либо делать с этим вооружением. Однако большинство сенаторов придерживаются мнения, что Хегсет и несколько его чиновников, включая Элбриджа Колби, умышленно действовали так, чтобы обойти решение Трампа. Поскольку только президент как главнокомандующий может одобрить прекращение помощи союзникам.

"Это серьезная проблема, которую необходимо будет решить… Услышать, что, возможно, были и другие приостановки помощи, или что эта приостановка длилась дольше, чем кто-либо из нас знает – для меня это тревожно. Речь идет не о продаже стрелкового оружия какой-то африканской стране, а об Украине", – сказал один из сенаторов.

Еще один источник среди помощников сенаторов сказал изданию, что решение Хегсета, чем бы оно ни было продиктовано, стало "явно неудачным решением по многим параметрам". Инцидент не только показал бардак во власти США, он нанес серьезный ущерб репутации как Трампа, так и Соединенных Штатов в целом.

Другой собеседник заверил, что именно поэтому можно считать, что Трамп не причастен к решению о приостановке помощи. Дело в том, что президент США планировал подать завершение саммита НАТО в Гааге, которое было для него очень хорошим, как победу. Негативные заголовки в СМИ из-за прекращения помощи Украине и критика со всех сторон сильно ударили по эффекту от саммита, смазав его.

Отметим, по сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп впервые использует президентские полномочия (PDA) для отправки Украине военной помощи. Его предшественник Джозеф Байден использовал именно этот путь передачи Украине необходимого оружия и боеприпасов. А несколько дней назад, также по данным СМИ, США возобновили поставки Украине части критически важных боеприпасов. Речь идет об артиллерийских снарядах калибра 155 миллиметров и ракетах GMLRS для систем реактивной артиллерии M142 HIMARS.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США имеет реальную возможность возобновить поставки оружия Украине, включая ракеты Patriot. Трамп отметил, что может это сделать, поскольку лично не прекращал помощь Украине, а приостановка была связана с решением главы Пентагона. Именно министр обороны Пит Хегсет 1 июля приказал приостановить поставки оружия.

Напомним, 4 июля состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского. Он продолжался 40 минут. СМИ и эксперты предположили, что по итогам разговора Трамп вполне может возобновить поставки оружия Украине, в том числе и ракет в системы противовоздушной обороны Patriot. А премьер Италии Джорджа Мелони, имеющая с Трампом хорошие отношения, опровергла прекращение помощи – по ее словам, речь идет о пересмотре поставок, а не о полной остановке.