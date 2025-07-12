Трамп готовит пакет помощи Украине на сотни миллионов: в Politico сообщили о подробностях

Планы НАТО и США едва не сорвали приостановку помощи Украине в начале июля

Президент США Дональд Трамп, недавно анонсировавший поставки Украине вооружения, впервые за время своей второй каденции планирует отправить Украине пакет военной помощи стоимостью в сотни миллионов долларов. Деньги поступят из фонда президентских полномочий (PDA), в котором остались миллиарды долларов, полученные Трампом в "наследство" от его предшественника, 46-го президента США Джозефа Байдена.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники, знакомые с планами Трампа. Новый пакет будет сформирован за счет PDA, что позволяет Пентагону изымать вооружение для Украины из американских военных складов.

Фонд PDA сейчас составляет примерно 3,86 миллиарда долларов США. Но вооружение поступит не только оттуда: НАТО работает над соглашением по приобретению американского вооружения с последующей передачей Украине.

Планы НАТО и США едва не сорвала приостановка помощи Украине в начале июля под предлогом якобы проверки запасов на складах. Поэтому заместитель министра обороны Стивен Файнберг созвал заседание представителей оборонных компаний, чтобы обсудить с ними восстановление запасов Пентагона.

Интересно, что в Пентагоне выражают те же опасения, которые в последние месяцы своей работы высказывала администрация Байдена: мол, война в Украине негативно сказывается на военных запасах США. Файнберг, отвечающий за бюджетные процессы в Пентагоне, сейчас рассматривает возможность направления в Конгресс предложений о новом пакете финансирования боеприпасов. Также он призвал представителей американского ОПК значительно ускорить поставки ракет для систем противовоздушной обороны и других боеприпасов.

Отметим, по сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп впервые использует президентские полномочия (PDA) для отправки Украине военной помощи. Его предшественник Джозеф Байден использовал именно этот путь передачи Украине необходимого оружия и боеприпасов. А несколько дней назад, также по данным СМИ, США возобновили поставки Украине части критически важных боеприпасов. Речь идет об артиллерийских снарядах калибра 155 миллиметров и ракетах GMLRS для систем реактивной артиллерии M142 HIMARS.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США имеет реальную возможность возобновить поставки оружия Украине, включая ракеты Patriot. Трамп отметил, что может это сделать, поскольку лично не прекращал помощь Украине, а приостановка была связана с решением главы Пентагона. Именно министр обороны Пит Хегсет 1 июля приказал приостановить поставки оружия.

Напомним, 4 июля состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского. Он продолжался 40 минут. СМИ и эксперты предположили, что по итогам разговора Трамп вполне может возобновить поставки оружия Украине, в том числе и ракет в системы противовоздушной обороны Patriot. А премьер Италии Джорджа Мелони, имеющая с Трампом хорошие отношения, опровергла прекращение помощи – по ее словам, речь идет о пересмотре поставок, а не о полной остановке.