"Это отвратительно": в Госдепартаменте США осудили усиление российских атак на украинские города

США получили наглядные подтверждения информации о рекордном усилении российских атак на Украину

США считают усиление российских ударов по мирным украинским городам очень отвратительным. Таково мнение президента Дональда Трампа, его поддерживает Государственный департамент США и администрация Белого дома.

Об этом заявила спикер Госдепартамента Темми Брюс во время брифинга. Более того, она выразила соболезнования жертвам и семьям тех, чьи жизни унесли российские атаки.

"Президент четко заявил, что усиливающиеся российские атаки (на Украину) – это отвратительно. Я могу также сказать вам, что мы решительно осуждаем эскалацию атак РФ по Украине и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям погибших", – сказала Брюс.

По словам спикера, США получили наглядные доказательства информации о рекордном усилении российских атак на Украину. Ключевой интерес президента Трампа состоит в том, чтобы остановить гибель людей и разрушение. В то же время, Россия и ее правитель Владимир Путин только усиливают атаки, убивая все больше гражданского населения.

"Он (Трамп) сделает все возможное, чтобы положить конец этой войне и любой другой войне, которую он будет иметь шанс завершить. Мы продолжим работать над этим. Мы понимаем, что эти вещи требуют времени и терпения, но, очевидно, мы также разочарованы тем, что не достигнуто большего прогресса", – резюмировала Брюс.

Отметим, что 10 июля Трамп анонсировал "серьезное и важное заявление" в отношении России, с которым он планирует выступить 14 июля. До этого он неоднократно выражал разочарование Путиным, не соглашающимся на прекращение огня в Украине. Ранее Трамп считал, что Кремль стремится к переговорам, пока демонстрирует противоположные настроения. В частности, он приказал возобновить поставки оружия Украине. Дошло до того, что Трамп начал высказываться о русском правителе достаточно резко.