Трамп может конфисковать замороженные активы России в США, чтобы оказать помощь Украине, – CBS News

Белый дом рассматривает возможность изъять для предоставления Украине оружия замороженные активы России

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления военной помощи Украине, однако ему нужен источник финансирования. От его предшественника, 46-го президента Джозефа Байдена, осталось 3,86 млрд долларов США, одобренных Конгрессом, но Трамп может найти деньги в другом месте. Речь идет о замороженных в США российских суверенных активах на пять миллиардов долларов.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники. Собеседники сказали, что предоставление помощи Украине станет своеобразным сигналом россиянам, в последнее время усилившим атаки на Украину.

По данным источников, Трамп может использовать 3,86 млрд долларов США, оставшихся после Байдена в рамках программы президентских полномочий (PDA). Но в то же время Белый дом рассматривает возможность изъять для этой цели замороженные активы России.

"У президента есть полномочия конфисковать около 5 миллиардов долларов российских активов за рубежом и направить эти средства в Украину, хотя ни он, ни бывший президент Джо Байден не воспользовались этими полномочиями", — отмечается в материале.

Отметим, по сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп впервые использует президентские полномочия (PDA) для отправки Украине военной помощи. Его предшественник Джозеф Байден использовал именно этот путь передачи Украине необходимого оружия и боеприпасов. А недавно, также по данным СМИ, США возобновили поставки Украине части критически важных боеприпасов. Речь идет об артиллерийских снарядах калибра 155 миллиметров и ракетах GMLRS для систем реактивной артиллерии M142 HIMARS. Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля подтвердил, что поставки оружия в Украину возобновлены.

Как сообщалось, все чаще президент США Дональд Трамп выражает недовольство действиями российского лидера Владимира Путина и продвижением к миру в Украине. Ранее он считал, что Кремль стремится к переговорам, сейчас же демонстрирует противоположные настроения. В частности, он приказал возобновить поставки оружия Украине. Более того, американский лидер уже признал, что Путин не желает завершать войну, а путь к миру в Украине оказался более тернистым.