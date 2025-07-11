Трамп анонсировал заявление о России и высказался о поставках оружия Украине

Трамп подтвердил, что существует соглашение о поставках Украине вооружения за европейские деньги

Президент США Дональд Трамп анонсировал "серьезное и важное заявление" в отношении России, с которым он планирует выступить 14 июля. Также американский президент высказался по поводу поставок вооружения Украине за деньги европейских партнеров Киева.

Оба заявления Трамп сделал во время интервью телеканалу NBC News. Трамп подтвердил, что планирует сделать заявление о Кремле, но отказался привести какие-либо подробности.

"Я думаю, что в понедельник у меня будет важное заявление о России", – сказал он.

Кроме того, Трамп подтвердил, что существует соглашение о поставке Украине вооружения за европейские деньги. По словам Трампа, договоренности достигли еще в прошлом месяце во время саммита НАТО в Гааге.

"Мы направляем оружие в НАТО, и НАТО оплачивает это оружие на 100%. Поэтому мы делаем так: поставляемое оружие идет в НАТО, а затем НАТО будет предоставлять это оружие Украине, и НАТО оплачивает это оружие… Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО возместит полную стоимость этого оружия", — заявил президент.

Отметим, по сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп впервые использует президентские полномочия (PDA) для отправки Украине военной помощи. Его предшественник Джозеф Байден использовал именно этот путь передачи Украине необходимого оружия и боеприпасов. А несколько дней назад, также по данным СМИ, США возобновили поставки Украине части критически важных боеприпасов. Речь идет об артиллерийских снарядах калибра 155 миллиметров и ракетах GMLRS для систем реактивной артиллерии M142 HIMARS.

Германия планирует усилить противовоздушную оборону Украины, приобретя два комплекса противовоздушной обороны Patriot в США за собственные средства. Соглашение, которое Берлин планирует заключить с Соединенными Штатами, позволит передать оба комплекса Вооруженным силам Украины. Президент Украины Владимир Зеленский 10 июля подтвердил существование такого соглашения: по его словам, две батареи купит Германия, еще одну батарею для Украины хочет приобрести Норвегия.