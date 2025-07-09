Опасное природное явление испугало жителей Львовщины (видео)

Эксперты объясняют, что смерчи возникают из-за жары в сочетании с резким изменением температуры

В среду, 9 июля, над одним из районов Львовской области очевидцы сняли смерч. Ролик, стремительно расходящийся соцсетями, зафиксировал опасное природное явление, нетипичное для большинства территории Украины.

Об этом сообщили в местном паблике. Особенно поразительно, что его можно четко увидеть невооруженным глазом – столб воздуха вращался на фоне темного неба, сопровождаясь сильным ветром.

В соцсетях украинцев очень удивило и даже испугало такое погодное явление:

Что пишут украинцы о смерче

В другом паблике отметили, что, вероятно, смерч направляется во Львов:

Смерч, вероятно, движется на Львов

Почему образуются смерчи

Специалисты отмечают: образованию смерчей способствуют сочетание высоких температур с резким перепадом холодного воздуха. Именно такие контрасты создают благоприятную среду для формирования вихрей. В связи с глобальными климатическими изменениями, количество таких явлений постепенно растет.

Внутри смерча царит зона пониженного давления, которая действует по принципу насоса – засасывает воздух и предметы, вращает их и может с большой силой отбросить. В Украине сейчас наблюдаются так называемые "карликовые смерчи" — кратковременные, продолжительностью до 10-15 минут. Хотя они и не кажутся угрожающими на вид, однако обладают достаточной силой, чтобы свергнуть человека или вырвать из рук легкие вещи.

Известным остается один из уникальных случаев, зафиксированный 26 мая 1948 года в Донецкой области. Тогда смерч достиг рекордной силы – диаметр вихря составлял около 30 метров. Последствия были значительными: из-за мощного атмосферного давления с рельсов сошли семь железнодорожных вагонов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце мая в Чернигове очевидцы зафиксировали на видео настоящий смерч, пронесшийся над городом. До этого синоптики предупреждали: летом в Украине возможны такие явления — и вот один из них проявился буквально за несколько дней до начала сезона.