Неделя тишины? Решится ли Путин атаковать Киев, когда там Келлог, спрогнозировал искусственный интеллект

У удара будут довольно неприятные последствия

Визит спецпредставителя США Кита Келлога в Киев вызывает множество вопросов у общества. Многих интересует, действительно ли Кремль не решится бить ракетами и дронами по столице Украины, пока там есть человек из администрации Дональда Трампа.

"Телеграф" решил выяснить это и обратился к искусственному интеллекту Grok. Предварительно визит Келлога в Украину продлится неделю.

Решится ли Путин на атаку?

По мнению ИИ, вряд ли глава России Владимир Путин совершит массированный комбинированный обстрел, как делал несколько дней назад. Так как присутствие представителя Трампа – сигнал от США, а большая атака может спровоцировать Белый дом. В таком случае Кремль будут ожидать санкции или даже военные действия.

В то же время удар "шахедами" вполне возможен. Но здесь речь идет об ограниченной атаке, как способе проверить реакцию Трампа и испытать его позицию. Однако в таком случае грань между эскалацией и запугиванием очень тонкая.

Почему атака маловероятна?

Массированный удар на Киев или Украину может усугубить конфликт еще и дополнительно напрямую вовлечь в него США, а этого, вероятно, Путин не хочет.

Маленькая атака позволит Путину сохранить лицо и не ухудшить отношения с Трампом, оставив пространство для маневра в переговорах.

Полное бездействие покажет Путина слабым и трусом, что не в его стиле.

Что будет, если Путин атакует Киев по полной?

Если же Кремль решится на массированный удар по Киеву при присутствии Келлога, вероятнее всего это не останется безнаказанным. Реакция Трампа – это его репутация, которую он точно не хочет портить или терять.

Последствия атаки:

Новые санкции, которые еще больше ударят по экономике.

Военный ответ от США или НАТО.

Затягивание завершения войны из-за срыва дипломатических усилий.

Выходит, что вероятнее всего Путин не будет обстреливать Киев, ведь ему это не выгодно. Однако оставить на неделю столицу в покое он тоже не может, поэтому удары дронами не следует исключать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава России Владимир Путин планирует усилить наступление в течение двух месяцев, о чем он сказал президенту США Дональду Трампу во время их телефонного разговора.