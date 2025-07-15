Загадочная смерть до сих пор не раскрыта: какие тайны скрывают свидетели страшной разборки 90-х в Киеве

Медолиз владел секретной информацией о финансовых махинациях на миллиарды долларов с участием влиятельных политиков

В июле 1999 года украинская политическая и финансовая элита потеряла важного специалиста – Николая Медолиза. Он являлся ответственным секретарем Валютно-кредитного совета Кабинета Министров, а также первым заместителем Национального агентства развития и евроинтеграции.

Его внезапная смерть на трассе Киев-Чернигов официально была квалифицирована как ДТП. Однако многочисленные разногласия в расследовании наталкивают на мысль о том, что факты идут гораздо глубже обычной аварии.

Кем был Николай Медолиз и какую тайну он мог скрывать

Как высокопоставленный чиновник, Медолиз имел уникальный доступ к информации о десятках финансовых операций и международных кредитах, общим объемом около 4 миллиардов долларов США. Его деятельность напрямую касалась распределения этих ресурсов, контролируемых в том числе влиятельными политиками и бизнесменами. За два года до собственной смерти Николай пытался раскрыть происходившие среди политической верхушки масштабные злоупотребления, представит доказательства перед выборами 1999 года.

Среди ключевых фактов, как отмечал Алексей Толкачев, попытка передать информацию о миллионах марок, выведенных через механизмы связи между Звягильским, Кучмой, Кравчуком и другими влиятельными лицами. Однако с первой встречи с представителем штаба Евгения Марчука генералом Григорием Омельченко Медолиз смог передать лишь часть информации. Дальше его намерения были прерваны.

Документы также свидетельствуют, что со стороны влиятельных, высокопоставленных и, очевидно, высших должностных лиц в Украине на Николая Медолиза оказывалось давление, в связи с чем покойный Николай Николаевич неоднократно жаловался на невозможность дальнейшей работы "в этом болоте". Особенно часто М.Медолиз жаловался на работу в 1999 году перед президентскими выборами, неоднократно обещал уйти с работы после выборов в октябре 1999 года.

Таинственная "охота" и загадочная смерть

Через два дня после последней деловой встречи Медолиз получил неожиданное приглашение от Игоря Францкевича – главы банка "Райффайзен" – вроде бы на охоту. Однако, прибыв на согласованное место под утро, Медолиз не нашел хозяина. Возвращаясь в Киев, он погиб при непонятных обстоятельствах.

В ходе дальнейшего расследования нашли загранпаспорт на имя Андрея Разумовского с фотографией Медолиза, а также множество бумаг с банковскими счетами, связанными с этим именем. То есть, он мог использовать фальшивые документы для вывода и перераспределения крупных сумм — миллионы долларов, марок, фунтов — в пользу влиятельных лиц.

Обстоятельства смерти: загадка с разбитым стеклом

По официальным данным, Медолиз погиб, вылетев из остановившегося на обочине автомобиля. На момент трагедии авто практически не пострадало – единственное повреждение – разбито стекло на водительской стороне. Сам же Николай лежал недалеко от машины с разрывом аорты, что должно было свидетельствовать о серьезной травме, которая не типична для обычных ДТП. Семья и близкие уверяли, что эта версия является постановкой.

Версии следствия по гибели Николая Медолиза

Официальная версия следователей по делу гибели Николая Медолиза была такова: он не справился с управлением своего автомобиля на трассе Киев-Чернигов, выехал на встречную полосу и опрокинулся, в результате чего скончался в ДТП. Однако экспертиза установила, что Медолиз уже после аварии не мог самостоятельно передвигаться –смерть произошла из-за разрыва аорты, вызванного ударом тупым предметом в грудную клетку. Тело погибшего лежало в пяти метрах от машины, которая, по свидетельству, почти не была повреждена (только разбито боковое стекло с левой стороны). Вес и рост чиновника также не позволяли ему вылететь через окно в результате обычной автокатастрофы.

В ходе расследования, как отмечали СМИ, зафиксированы многочисленные факты подтасовки: исчезали фотографии, исчез сам автомобиль, а также вещественные доказательства — в частности, одежда погибшего и материалы экспертиз. Уголовное дело по факту гибели Медолиза неоднократно закрывалось и открывалось из-за отсутствия доказательств состава преступления.

По данным материалов следствия и показаниям близких, существует весомая версия умышленного убийства, замаскированного под ДТП. Николай Медолиз располагал информацией о значительных преступлениях и финансовых злоупотреблениях, связанных с высокопоставленными лицами. Его гибель наступила вскоре после того, как он не смог встретиться с другом на охотничьей базе и решил возвращаться домой поздней ночью, где и произошла авария в странных обстоятельствах.

Генерал Григорий Омельченко, получивший часть информации от Медолиза, в депутатском обращении отмечал, что существуют фактические основания считать смерть умышленным убийством из-за его знаний о государственных преступлениях и финансовых схемах. Семья Медолиза утверждает, что он исполнял роль "курьера" по вывозу и размещению больших сумм денег, связанных с влиятельными политиками.

Несмотря на многочисленные попытки опровергнуть официальную версию, справедливость не была достигнута. Расследование по этому делу неоднократно прекращалось из-за отсутствия доказательств, хотя факт безнаказанного сокрытия правды стал очевидным.

Безусловно, дело Николая Медолиза остается одним из резонансных и сложных случаев в истории украинской политики 1990-х годов. Несмотря на официальные версии и многочисленные попытки расследовать обстоятельства его гибели, вопросы, связанные с причинами и мотивами этой смерти, до сих пор не имеют окончательного ответа.

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