Похоронили спустя 16 лет после смерти: как выглядит могила журналиста Георгия Гонгадзе и кто его убил

Убийство журналиста вызвало резонанс как в Украине, так и за рубежом

Известного журналиста и основателя издания "Украинская правда" Георгия Гонгадзе убили 25 лет назад, во время правления Леонида Кучмы, которого он активно критиковал. Это трагическое событие изменило Украину и стало катализатором протестных движений. Но заказчиков убийства так и не установили.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о деятельности Георгия Гонгадзе, которому сегодня, 21 мая, могло бы исполнится 56 лет. Мы узнали, как выглядит его могила, а также подробности резонансного убийства.

Георгий Гонгадзе — что о нем известно

Известный журналист Георгий Гонгадзе родился 21 мая 1969 года в Тбилиси. Его отец Руслан Гонгадзе был грузинским архитектором, а мама — Александра Гонгадзе работала стоматологом. После окончания школы Георгий учился в Тбилисском университете, а затем отправился на службу в Афганистан.

Также журналист участвовал в грузинском национально-освободительном движении, а с началом грузино-абхазского конфликта служил в добровольческих формированиях. В 1990-х годах он переехал в Киев, где начал активно работать в журналистике.

Георгий Гонгадзе

В 2000 году он основал издание "Украинская правда", которое быстро стало известным благодаря независимым материалам и критикой власти, особенно президента Леонида Кучмы и его окружения. Гонгадзе выступал за свободу слова, прозрачность в политике и развитие демократии в стране.

Георгий Гонгадзе основал "Украинскую правду"

Кто убил Георгия Гонгадзе и как выглядит его могила

Украинского журналиста Георгия Гонгадзе похитили 16 сентября 2000 года, а его обезглавленное тело нашли 2 ноября примерно в 100 км от Киева в лесу. Супруга и друзья официально признали в нем Георгия, также идентичность была подтверждена несколькими экспертизами.

Его убийство всколыхнуло всю Украину и стало поводом для масштабных протестов против тогдашнего президента Леонила Кучмы. Во время "кассетного скандала" были опубликованы аудиозаписи, на которых Кучма, а также другие высокопоставленные чиновники якобы обсуждают, как заставить Гонгадзе замолчать. Но никому из них не были предъявлены обвинения в отдаче приказа убить журналиста. Кучма заявил, что что готов поклясться, что не отдавал преступный приказ убивать Гонгадзе. Заказчик до сих пор не найден.

Георгий Гонгадзе был убит 25 лет назад

В марте 2008 года суд Киевы вынес приговор троим исполнителям убийства Георгия. Ими оказались высокопоставленные сотрудники милиции: Валерий Костенко, Александр Попович (получили по 12 лет тюрьмы) и Николай Протасов (13 лет тюрьмы). Главным исполнителем убийства журналиста следствие посчитало генерала МВД Алексея Пукача, которого приговорили к пожизненному лишению свободы.

Тело Георгия Гонгадзе в течение 16 лет хранилось в центральном морге Киева. Его захоронили 22 марта 2016 года на территории церкви Николая Набережного, в которой он крестил двух своих дочерей.

тело Георгия Гонгадзе 16 лет хранилось в морге

Как выглядит могила Георгия Гонгадзе

Гроб с останками Георгия покрывали два флага – украинский и грузинский. Могилу журналисту выкопали рядом с огромным каменным крестом, установленным на месте кенотафа. В середине большого креста расположен звон, внизу памятника лежит надгробная табличка.

Похороны Георгия Гонгадзе

Георгий Гонгадзе похоронен во дворе церкови

"Телеграф" писал ранее, от чего умерла Валерия Новодворская и как выглядит ее могила. Она поддерживала Украину и называла Путина чудовищем.