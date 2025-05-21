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Похоронили спустя 16 лет после смерти: как выглядит могила журналиста Георгия Гонгадзе и кто его убил

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
Как выглядит могила Гонгадзе и что известно об убийстве Новость обновлена 21 мая 2025, 11:16
Как выглядит могила Гонгадзе и что известно об убийстве. Фото Коллаж "Телеграфа"

Убийство журналиста вызвало резонанс как в Украине, так и за рубежом

Известного журналиста и основателя издания "Украинская правда" Георгия Гонгадзе убили 25 лет назад, во время правления Леонида Кучмы, которого он активно критиковал. Это трагическое событие изменило Украину и стало катализатором протестных движений. Но заказчиков убийства так и не установили.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о деятельности Георгия Гонгадзе, которому сегодня, 21 мая, могло бы исполнится 56 лет. Мы узнали, как выглядит его могила, а также подробности резонансного убийства.

Георгий Гонгадзе — что о нем известно

Известный журналист Георгий Гонгадзе родился 21 мая 1969 года в Тбилиси. Его отец Руслан Гонгадзе был грузинским архитектором, а мама — Александра Гонгадзе работала стоматологом. После окончания школы Георгий учился в Тбилисском университете, а затем отправился на службу в Афганистан.

Также журналист участвовал в грузинском национально-освободительном движении, а с началом грузино-абхазского конфликта служил в добровольческих формированиях. В 1990-х годах он переехал в Киев, где начал активно работать в журналистике.

Георгий Гонгадзе
Георгий Гонгадзе

В 2000 году он основал издание "Украинская правда", которое быстро стало известным благодаря независимым материалам и критикой власти, особенно президента Леонида Кучмы и его окружения. Гонгадзе выступал за свободу слова, прозрачность в политике и развитие демократии в стране.

Георгий Гонгадзе
Георгий Гонгадзе основал "Украинскую правду"

Кто убил Георгия Гонгадзе и как выглядит его могила

Украинского журналиста Георгия Гонгадзе похитили 16 сентября 2000 года, а его обезглавленное тело нашли 2 ноября примерно в 100 км от Киева в лесу. Супруга и друзья официально признали в нем Георгия, также идентичность была подтверждена несколькими экспертизами.

Его убийство всколыхнуло всю Украину и стало поводом для масштабных протестов против тогдашнего президента Леонила Кучмы. Во время "кассетного скандала" были опубликованы аудиозаписи, на которых Кучма, а также другие высокопоставленные чиновники якобы обсуждают, как заставить Гонгадзе замолчать. Но никому из них не были предъявлены обвинения в отдаче приказа убить журналиста. Кучма заявил, что что готов поклясться, что не отдавал преступный приказ убивать Гонгадзе. Заказчик до сих пор не найден.

Георгий Гонгадзе
Георгий Гонгадзе был убит 25 лет назад

В марте 2008 года суд Киевы вынес приговор троим исполнителям убийства Георгия. Ими оказались высокопоставленные сотрудники милиции: Валерий Костенко, Александр Попович (получили по 12 лет тюрьмы) и Николай Протасов (13 лет тюрьмы). Главным исполнителем убийства журналиста следствие посчитало генерала МВД Алексея Пукача, которого приговорили к пожизненному лишению свободы.

Тело Георгия Гонгадзе в течение 16 лет хранилось в центральном морге Киева. Его захоронили 22 марта 2016 года на территории церкви Николая Набережного, в которой он крестил двух своих дочерей.

Георгий Гонгадзе
тело Георгия Гонгадзе 16 лет хранилось в морге
Могила Георгия Гонгадзе
Как выглядит могила Георгия Гонгадзе

Гроб с останками Георгия покрывали два флага – украинский и грузинский. Могилу журналисту выкопали рядом с огромным каменным крестом, установленным на месте кенотафа. В середине большого креста расположен звон, внизу памятника лежит надгробная табличка.

Похороны Георгия Гонгадзе
Похороны Георгия Гонгадзе
Могила Георгия Гонгадзе
Георгий Гонгадзе похоронен во дворе церкови

"Телеграф" писал ранее, от чего умерла Валерия Новодворская и как выглядит ее могила. Она поддерживала Украину и называла Путина чудовищем.

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#Убийство #Журналист #Георгий Гонгадзе #Могила