У убийцы Фарион был список следующих жертв: адвокат рассказала, кто в него попал

Зинченко называл себя "санитаром общества"

Подозреваемый в убийстве украинского языковеда Ирины Фарион Вячеслав Зинченко планировал ликвидировать ряд известных политиков. Он активно искал в интернете информацию о своих следующих потенциальных жертвах и вносил заметки о них в свой мобильный телефон.

Об этом заявила журналистам "Ратуши" адвокат Натальи Романик, которая представляет в суде потерпевшую сторону — дочь Ирины Фарион Софию. По словам Романик, Зинченко "мощно занимался самообразованием, изучая литературу достаточно специфического характера".

После убийства Ирины Фарион, вернувшись в Днепр, Вячеслав Зинченко, активно искал информацию о своих следующих потенциальных жертвах. Он читал об их местонахождении, местах проживания, семьях и работе.

Особый интерес у него вызывал нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский. Также его интересовал депутат Геннадий Вацак и даты проведения сессий Винницкого областного совета.

"Вот какие кандидатуры он рассматривает как следующие жертвы, цитирую: "Ахметов, Бужанский, Глава ТЦК (если такой есть), Дмитрук, Вацак, Порошенко (было бы идеально), Корбан,Яценюк". Кроме того, он гуглил ряд фамилий известных бизнесменов из Днепра и Винницы. Убеждена, если бы его вовремя не остановили, то следующими жертвами Зинченко стали бы те люди, которых, по его мнению, он должен убить, потому что, согласно записям "Я — санитар общества!", именно он определял, кто из граждан должен был быстать его следующей жертвой", — заявила Натальи Романик.

Данная информация была получена специалистами в ходе восстановления удаленных файлов с мобильного телефона марки "Realme 6 Pro", которым пользовался обвиняемый.

Подозреваемый в убийстве Фарион – кто он

В июле 2024 года, предполагаемого подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион, задержали в Днепре. Операцию по задержанию реализовали специалисты Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Позже в сети появилось видео, на котором очевидцы запечатлели задержания предполагаемого подозреваемого.

Задержанного юношу, которого могут подозревать в убийстве языковеда Ирины Фарион, соседи характеризуют как вежливого, целеустремленного и доброжелательного парня. По их словам, он не мог покушаться на филологиню. Отец, который служит на фронте, уверяет, что тот является патриотом и мотивов для совершения этого преступления он не имел. А мать говорит, что его используют.

Сам молодой человек был подписан в соцсетях на ряд ультраправых групп. В частности, он следил за публичной страницей "Против системы", владельцем которой, как отмечено в описании, является блогер Марко Бондаренко, продвигающий конспирологические теории, а также расистские и неонацистские идеи.

Ему была избрана мера пресечения. 18-летний житель города Днепр отправлен под стражу на 60 суток без альтернативы внесению залога. Адвокат Игорь Сулима, ранее неоднократно защищавший подозреваемых в измене и коллаборантстве ответил, может ли его подзащитный при желании просить о своей мобилизации в ряды ВСУ. Ведь законом предусмотрена такая возможность для некоторых заключенных. А также оценил совокупность доказательств по делу против своего клиента и заявил о том, что они сомнительны. По его словам, в этом случае такого понятия как совокупность доказательств вообще нет.