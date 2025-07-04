За имена его убийц обещали миллион долларов: как выглядит могила днепровского бизнесмена Аксельрода

Бизнесмен погиб возле собственного дома

В 2012 году в центре Днепра произошло резонансное убийство — неизвестные застрелили бизнесмена Геннадия Аксельрода. За любые сведения о киллерах друзья строительного магната, в частности экс-лидер партии "Укроп" Геннадий Корбан, обещали миллион долларов.

"Телеграф" решил выяснить, как убили Геннадия Аксельрода и где он похоронен. Мы узнали некоторые подробности резонансного происшествия.

Геннадий Аксельрод — что о нем известно

Предприниматель Геннадий Аксельрод, который погиб в возрасте 45 лет, был известной личностью в Днепре, поскольку владел строительной компанией "Аксельрод Эстейт" и занимал должность вице-президентом ООО "Промышленно-финансовая группа "Спарта"". Под его руководством компания реализовала ряд знаковых проектов в городе, в том числе торговые центры "Европа", Passage, Library, жилой комплекс "Амстердам" и многие другие здания.

Еврейский общинный центр "Менора" в Днепре

Одним из самых масштабных проектов Аксельрода стал еврейский общинный центр "Менора" — крупнейший в мире. Сам миллионер занимался разработкой его концепции и руководил строительством.

Геннадий Аксельрод

У погибшего бизнесмена осталась жена Алина, с которой он прожил вместе 21 год и дочь Лера. Вдова миллионера рассказала в одном из интервью, что Геннадий много работал, поскольку это было его главное увлечение.

У Геннадия Аксельрода осталась жена и дочь

Как погиб Геннадий Аксельрод и как выглядит его могила

Днепровского бизнесмена Геннадия Аксельрода убили в апреле 2012 года и эта трагедия всколыхнула всю Украину. Произошло это возле его собственного дома.

Место убийства бизнесмена Геннадия Аксельрода в Днепре

Следствие выяснило, что Аксельрод на автомобиле хотел подъехать к подъезду через арку и ждал пока откроются автоматические ворота. В этот момент к машине подъехали двое велосипедистов и расстреляли бизнесмена. Оружие, вероятно, было с глушителем.

У Геннадия Аксельрода выпустили три пули

Аксельрод вышел из машины и пытался убежать, но киллер выстрелил ему в голову. Всего у бизнесмена было три огнестрельных ранения. Сначала в СМИ писали, что рядом с ним в машине находилась жена и дочь, но они были дома и выбежали на улицу, услышав выстрелы.

Геннадий Аксельрод погиб возле собственного дома

Аксельрод скончался на месте. Его друг Геннадий Корбан и другие товарищи призывали жителей города помочь в поимке убийц и обещали выплатить денежное вознаграждение за ценную информацию в размере 1 миллиона долларов.

"Мы как никто другой заинтересованы в поимке заказчиков и исполнителей этого преступления. Поэтому мы гарантируем выплату финансового вознаграждения в размере 1 000 000 долларов США тому, кто предоставит достоверную информацию или сведения, которые позволят следственным органам раскрыть это преступление и найти его исполнителей и заказчиков", — говорилось в сообщении.

Друзья Аксельрода обещали миллион долларов за имена его убийц

Но за 13 лет дело об убийстве бизнесмена так и не раскрыли. Говорили, что у Аксельрода были миллионные долги, но эксперты считают, что это не было причиной убийства. В Днепре отмечали, что бизнес Аксельрод вел кристально честно, но проповедовал достаточно агрессивную манеру ведения дел.

Как выглядит могила Геннадия Аксельрода

Похоронили бизнесмена на Сурско-Литовском кладбище. Съемку церемонии прощания близкие погибшего делать категорически запретили. На могиле ему установили необычный памятник, по-видимому, отражающий сферу деятельности, которой он посвятил жизнь.

Памятник Аксельроду выполнен в форме города, верхняя часть представляет собой стилизованный ландшафт с башнями и крышами разной высоты. Это, возможно, символизирует созданные им проекты и вклад в архитектуру Днепра.

Памятник Геннадию Аксельроду

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила одесского авторитета "Карабаса". На его похоронах раздавали доллары.