Ждать осталось недолго? Когда ВСУ начнут бить врага "роями" дронов

Дроны смогут координировать свои действия на поле боя и добивать еще "живые" цели

Украина догоняет Россию в уровне развития ударных дронов с искусственным интеллектом (ИИ) типа "Ланцет", однако сложности возникают с обучением этому ИИ, который должен уметь различать цели на поле боя. Но этот вопрос может быть решен менее чем через год.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал командир беспилотного полка "Ахиллес" Юрий Федоренко. Он объяснил, почему применение искусственного интеллекта произошло лишь отчасти.

— Почему сейчас нельзя применить т.н. "рой" дронов? Когда летит "рой", они залетают в тот или иной квадрат, искусственный интеллект должен распознать цели, определить, какая еще "живая" (сожжена или не сожжена), какая именно это техника — гражданская или военная? И после этого нанести огненное поражение, — говорит военный.

По его словам, чтобы ИИ имел возможность эти задачи выполнять, его нужно научить.

— Научить искусственный интеллект очень сложно. Вы видели, какая сейчас выезжает на поле боя бронированная техника противника. Иногда, имея уже значительный уровень опыта ведения боевых действий, я лично 15 минут пытаюсь понять, что мы уничтожили: БМП или танк, потому что противник так все обваривает сверху "сараями", "будками" и так далее, что объективно непонятно, что это за техника, — объясняет командир полка БПЛА.

По его мнению, научить ИИ различать цели и понимать, почему нужно нанести огневое поражение именно этой цели, а не другой, это довольно сложный вызов.

— Но работа в данном направлении продолжается более, чем активно. По моему убеждению, не конец 2025-го, к сожалению, но первая половина 2026 года должна дать свои результаты по активному применению дронов, которые будут координироваться и выполнять задачи, уже основываясь на искусственном интеллекте, — подытожил Юрий Федоренко.

Напомним, "Телеграф" писал: Чехия передала в Украину уникальные дроны — оснащенные искусственным интеллектом и устойчивые к РЭБ России.