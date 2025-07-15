Укр

Три FPV на одну голову оккупанта. Как идет построение "стены дронов" ВСУ

Автор
Игорь Тимофеев
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Автор
Украинский военный запускает дрон Новость обновлена 15 июля 2025, 14:30
Украинский военный запускает дрон. Фото Getty Images

Силам обороны нужно скачком увеличить количество групп операторов дронов

Американское издание The Wall Street Journal слишком оптимистично считает, что из-за массового применения в FPV-дронов война в Украине вошла в стадию замораживания линии фронта. И хотя передвижение врага на открытой местности крайне затруднено, ему удается на некоторых участках линии боевого столкновения просачиваться через оборонительные порядки ВСУ.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал командир беспилотного полка "Ахиллес" Юрий Федоренко. Он пояснил, что действительно происходит на передовой.

По его словам, концепция построения "стены дронов" соответствует действительности, но находится в стадии реализации.

— Чтобы эта предпосылка состоялась в полной мере, со стороны Сил обороны должны пройти два достаточно резких мероприятия. Первое – это увеличение скачком количества беспилотников как разведывательного, так и ударного действия. А второй — это увеличение численности групп операторов, пилотирующих дроны. И в таких условиях мы действительно сможем обеспечить на одну долбешку (голову. — Ред.) противника минимум два-три FPV-дрона-камикадзе, — говорит украинский военный.

По его мнению, ВСУ смогут системно наносить огневое поражение и в полной мере блокировать противника на определенных отрезках и при определенных условиях.

— Но на текущий момент, к сожалению, поскольку противник превосходит нас (по количеству живой силы в первую очередь), несмотря на то, что 60-70% врага мы уничтожаем на поле боя, ему удается так или иначе просачиваться через наши боевые порядки и иметь незначительные, но тактические успехи на поле боя. Поэтому говорить, что линия боестолкновения полностью заморожена за счет применения беспилотных систем — преждевременно, — подытожил Юрий Федоренко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", когда ВСУ будут бить врага "роями" дронов.

Теги:
#Беспилотники #Дроны #ВСУ #FPV-дрон