Три FPV на одну голову оккупанта. Как идет построение "стены дронов" ВСУ

Силам обороны нужно скачком увеличить количество групп операторов дронов

Американское издание The Wall Street Journal слишком оптимистично считает, что из-за массового применения в FPV-дронов война в Украине вошла в стадию замораживания линии фронта. И хотя передвижение врага на открытой местности крайне затруднено, ему удается на некоторых участках линии боевого столкновения просачиваться через оборонительные порядки ВСУ.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал командир беспилотного полка "Ахиллес" Юрий Федоренко. Он пояснил, что действительно происходит на передовой.

По его словам, концепция построения "стены дронов" соответствует действительности, но находится в стадии реализации.

— Чтобы эта предпосылка состоялась в полной мере, со стороны Сил обороны должны пройти два достаточно резких мероприятия. Первое – это увеличение скачком количества беспилотников как разведывательного, так и ударного действия. А второй — это увеличение численности групп операторов, пилотирующих дроны. И в таких условиях мы действительно сможем обеспечить на одну долбешку (голову. — Ред.) противника минимум два-три FPV-дрона-камикадзе, — говорит украинский военный.

По его мнению, ВСУ смогут системно наносить огневое поражение и в полной мере блокировать противника на определенных отрезках и при определенных условиях.

— Но на текущий момент, к сожалению, поскольку противник превосходит нас (по количеству живой силы в первую очередь), несмотря на то, что 60-70% врага мы уничтожаем на поле боя, ему удается так или иначе просачиваться через наши боевые порядки и иметь незначительные, но тактические успехи на поле боя. Поэтому говорить, что линия боестолкновения полностью заморожена за счет применения беспилотных систем — преждевременно, — подытожил Юрий Федоренко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", когда ВСУ будут бить врага "роями" дронов.