Пустые пляжи и центр. В сети появились свежие фото из оккупированного Бердянска

В море заметили несколько медуз

Каждый год российской оккупации постепенно уничтожает украинские курортные города. Не исключением стал и легендарный Бердянск на побережье Азовского моря.

В сети уже показали, как сейчас выглядит этот город и есть ли люди на курорте. Заметим, что Россия оккупировала Бердянск весной 2022 года.

"Родной город Бердянск. Лето", — говорится в сообщении.

Пляж Бердянска

Море в Бердянске сейчас

Бердянск сейчас

На опубликованных фото в глаза бросается отсутствие людей на пляжах. Учитывая то, что до оккупации Бердянск был одним из самых популярных курортов, ситуация, которая там сейчас, выглядит довольно печально. Пляжи чистые, но почти без людей. Даже популярных когда-то развлечений или палаток уже нет. Отдыхать на это побережье в основном приезжают местные или туристы из ближайших оккупированных населенных пунктов.

Море в Бердянске

Центр Бердянска

Медузы в Бердянске

В комментариях пользователи также отметили, что "русский мир" принес украинским городам только разрушение и упадок. Кстати, люди добавили, что уже начинается сезон медуз, одна из которых показана на фото.

Напомним, что оккупированный Урзуф на побережье Азовского моря уже заполонили медузы. В море невозможно купаться, но людей на пляжах не так уж много.

Ранее "Телеграф" показывал, как сейчас выглядит оккупированный Мариуполь и есть ли люди на пляжах. К слову, местные уже долгое время требуют от "власти" восстановления разрушенного жилья, а в ответ слышат — "восстанавливать его должна Украина, а не Россия".