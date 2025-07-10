Без туристов, зато с медузами: оккупанты превратили популярный курорт в пустыню (фото)

Город, известный своими песчаными берегами, парками и морской инфраструктурой, сегодня переживает тишину в оккупации

Разгар курортного сезона в Бердянске на Запорожье сейчас выглядит совсем иначе, чем в довоенные годы. Хотя на первый взгляд пляжи кажутся открытыми для отдыха, атмосфера здесь далека от привычной летней суеты.

"Телеграф" рассказывает об этом месте в июле 2025 года.

На фотографиях одного из пляжей видно, как мало людей приходят отдохнуть на море.

Пляж оккупированного Бердянска в разгар сезона

Пляж оккупированного Бердянска в разгар сезона

Пляж оккупированного Бердянска в разгар сезона

Пляж оккупированного Бердянска в разгар сезона

На видео с Третьего пляжа видно: людей хоть и больше, чем в предыдущие месяцы, но по сравнению с мирными годами это лишь небольшая часть. Когда-то заполненные побережья, где "яблоку негде было упасть", теперь выглядят относительно пустыми. Установленные батуты свидетельствуют о попытках восстановить хотя бы иллюзию курортной жизни, но они пустуют.

Подобная картина и на Соломенном пляже — людей мало, а атмосфера — тихая.

Вместо отдыхающих сейчас в Бердянске медузы.

Медуза в море в Бердянске

Кадры из городских парков — с мощеными дорожками, зелеными насаждениями и памятниками — тоже демонстрируют почти отсутствие прохожих.

Парк в Бердянске

Парк в Бердянске

А вот на фоне колеса обозрения жизнь словно замерла.

Местные развлечения Бердянска

Портовая часть города выглядит активной — многочисленные краны, суда и техника виднеются на фото.

Порт в Бердянске

Бердянск — город, всегда являвшийся воплощением солнечного отдыха на Азовском побережье, ныне живущий в другом ритме. Курорт, когда-то собиравший тысячи гостей со всей Украины, теперь выглядит пустым.

Напомним, российские войска захватили этот населенный пункт еще в феврале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ.

Ранее "Телеграф" публиковал больше информации и кадров из Бердянска. В материале мы упомянули, что оккупанты так и не смогли навести порядок даже на некогда популярных прибрежных зонах, которыми раньше активно пользовались местные жители.