Без туристов, зато с медузами: оккупанты превратили популярный курорт в пустыню (фото)
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Город, известный своими песчаными берегами, парками и морской инфраструктурой, сегодня переживает тишину в оккупации
Разгар курортного сезона в Бердянске на Запорожье сейчас выглядит совсем иначе, чем в довоенные годы. Хотя на первый взгляд пляжи кажутся открытыми для отдыха, атмосфера здесь далека от привычной летней суеты.
"Телеграф" рассказывает об этом месте в июле 2025 года.
На фотографиях одного из пляжей видно, как мало людей приходят отдохнуть на море.
На видео с Третьего пляжа видно: людей хоть и больше, чем в предыдущие месяцы, но по сравнению с мирными годами это лишь небольшая часть. Когда-то заполненные побережья, где "яблоку негде было упасть", теперь выглядят относительно пустыми. Установленные батуты свидетельствуют о попытках восстановить хотя бы иллюзию курортной жизни, но они пустуют.
Подобная картина и на Соломенном пляже — людей мало, а атмосфера — тихая.
Вместо отдыхающих сейчас в Бердянске медузы.
Кадры из городских парков — с мощеными дорожками, зелеными насаждениями и памятниками — тоже демонстрируют почти отсутствие прохожих.
А вот на фоне колеса обозрения жизнь словно замерла.
Портовая часть города выглядит активной — многочисленные краны, суда и техника виднеются на фото.
Бердянск — город, всегда являвшийся воплощением солнечного отдыха на Азовском побережье, ныне живущий в другом ритме. Курорт, когда-то собиравший тысячи гостей со всей Украины, теперь выглядит пустым.
Напомним, российские войска захватили этот населенный пункт еще в феврале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ.
Ранее "Телеграф" публиковал больше информации и кадров из Бердянска. В материале мы упомянули, что оккупанты так и не смогли навести порядок даже на некогда популярных прибрежных зонах, которыми раньше активно пользовались местные жители.