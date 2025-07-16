Пусті пляжі та центр. У мережі з’явились свіжі фото з окупованого Бердянська

У морі помітили кілька медуз

Кожен рік російської окупації поступово знищує українські курортні міста. Не виключенням став і легендарний Бердянськ на узбережжі Азовського моря.

У мережі вже показали, як зараз виглядає це місто та чи є люди на курорті. Зауважимо, що Росія окупувала Бердянськ навесні 2022 року.

"Рідне місто Бердянськ. Літо", — йдеться у повідомленні.

Пляж Бердянська

Море у Бердянську зараз

Бердянськ зараз

На опублікованих фото в око впадає відсутність людей на пляжах. Враховуючи те, що до окупації Бердянськ був одним з найпопулярніших курортів, ситуація, яка там зараз, виглядає досить сумно. Пляжі чисті, але майже без людей. Навіть популярних колись розваг чи палаток вже немає. Відпочивати на це узбережжя приїжджають здебільшого місцеві чи туристи з найближчих окупованих населених пунктів.

Море у Бердянську

Центр Бердянська

Медузи в Бердянську

У коментарях користувачі також зазначили, що "руський мір" приніс українським містам тільки руйнування та занепад. До слова, люди додали, що вже починається сезон медуз, одна з яких показана на фото.

Нагадаємо, що окупований Урзуф на узбережжі Азовського моря вже заполонили медузи. В морі неможливо купатись, але людей на пляжах не так вже і багато.

Раніше "Телеграф" показував, як зараз виглядає окупований Маріуполь і чи є люди на пляжах. До слова, місцеві вже тривалий час вимагають від "влади" відновлення зруйнованого житла, а у відповідь чують — "відновлювати його має Україна, а не Росія".