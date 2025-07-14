Правительство ждут большие перестановки: кто может остаться без должности

Есть возможность, что одно из министерств вообще ликвидируют

В правительстве Украины назревают большие кадровые перестановки. Планируется увольнение нескольких министров, среди которых Рустем Умеров и Оксен Лесовой.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк. Отмечается, что официальных документов этих кадровых изменений пока нет.

"Премьер Денис Шмигаль станет министром обороны вместо Умерова, который теперь будет послом в США", – говорит нардеп Железняк.

Кого уволят

Министра Минобороны Умерова;

Рустем Умеров

Премьер-министра Шмыгаля;

Денис Шмигаль

Министра образования Оксена Лесового;

Оксен Лесовой

Министра соцполитики Оксану Жолнович;

Оксана Жолнович

Министра культуры Николая Точицкого.

Николай Точицкий

Новые назначения

Умеров станет послом Украины в США;

станет послом Украины в США; Министром экономики станет Алексей Соболев;

Алексей Соболев

Кроме того, планируется ликвидация министерства нацединства, Министерство ветеранов остается. Также есть информация, что Денис Улютин, первый замминистра Минфина, может возглавить Минсоцполитики.

"Если увольняют Германа Галущенко, министра энергетики, то место займет Светлана Гринчук (которая министр экологии)", — добавил Железняк.

Напомним, что 14 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко должность премьер-министра.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что правительство уволило Тараса Кременя с должности Уполномоченного по защите государственного языка.