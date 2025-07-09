"Это выгодно для Украины": политолог объяснил, почему Трамп не раскрывает планы по России

В США используют принцип "стратегической неопределенности"

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что недоволен действиями Владимира Путина и пообещал "сюрприз". Что это будет за сюрприз, он не сказал, но и не должен был.

Логику Трампа описал в интервью "Телеграфу" политолог Тарас Загородний. По его словам, подобное называется "стратегической неопределенностью".

"Это заставляет твоего визави тратить очень много ресурсов. Думать, что он будет делать, какая у него есть информация, какие рычаги давления и много чего другого", — сказал он.

Загородний привел в пример ситуацию с Ираном и напомнил, что Трамп дал им две недели на размышления о соглашении, но уже на третий день американские бомбардировщики ударили по ядерным объектам. После этой демонстрации силы в Пхеньяне, Пекине и Москве резко изменили свое мнение о предупреждениях США.

"Все поняли, что он не блефует. За этим стоят конкретные действия, которые он может сделать. Тем более, учитывая ресурсы США, неприятного может быть много. Поэтому, это очень хорошая тенденция для нас", — сказал Загородний.

Как сообщалось ранее, Трамп сообщил, что очень недоволен действиями Путина, пообещал разблокировать поставки оружия Украине, а также намекнул на возможность введения жестких санкций против России.