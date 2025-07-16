Мнение россиян о войне в Украине можно изменить: Фесенко назвал действенный способ

Пока простые россияне войну у себя дома не чувствуют

Владимир Путин редко слушает мнение "простого народа", однако более успешный "средний класс" и бюрократическая верхушка имеет шансы донести мысль. И всякие бытовые проблемы, вроде невозможности воспользоваться авиационным сообщением, могут заставить эту категорию россиян повлиять на мнение Кремля относительно войны в Украине.

Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко в интервью "Телеграфу". По его словам, именно поэтому Украине необходимо пытаться блокировать российское авиасообщение, хотя это и не получится сделать полностью.

"Полностью заблокировать российское авиасообщение вряд ли получится. Тем не менее я думаю, что это может существенно повлиять, создать проблемы, периодические и регулярные проблемы", — сказал он.

По его словам, есть шанс, что эти перебои могут заставить элиты надавить на Путина, чтобы тот завершал войну. Однако есть и вероятность, что от этого конфликт лишь усилится.

Фесенко отмечает, что в любом случае Украине необходимо отвечать на атаки, а движение самолетов можно парализовать не только в Подмосковье, но и на Северном Кавказе, а также в Сочи, где расположен особняк Путина.

"Это один из приоритетов, над которым могут работать наши ВСУ и спецслужбы. Это одно из направлений, где удары по России могут быть очень и очень ощутимыми", — добавил он.

Стоит отметить, что профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Владимир Паниотто тоже ранее отмечал, что война в Украине мало заботит обычных россиян, а потому дестабилизация авиасообщения будет хорошим вариантом заставить их почувствовать проблемы лично.