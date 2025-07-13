В Германии развернули производство ракет для Patriot: Украина будет получать часть

Первые поставки ракет в Patriot могут состояться в 2026-2027 годах.

Германия развернула собственную производственную линию, выпускающую ракеты-перехватчики для американских систем противовоздушной обороны Patriot. Часть этих боеприпасов в будущем будет получать Украина.

Об этом во время визита в Киев 12 июля рассказал координатор штаба помощи Украине в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг, сообщает "Суспільне". Один из самых главных моментов, по его словам – запущенная в Германии производственная линия независима от США, то есть Вашингтон не сможет влиять на процесс производства и поставок.

Первые поставки ракет в Patriot могут состояться в 2026-2027 годах. Германия может передавать изготовленные ракеты Украине или другим партнерам без согласования передачи из США, поскольку производственная линия принадлежит исключительно Берлину.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении также намекнул, что Украина будет получать как системы Patriot, так и боеприпасы к ним из разных источников. Он анонсировал "многоуровневую договоренность" по обеспечению Украины системами ПВО и ракетами.

"Мы делаем все, чтобы Украина получила как можно больше средств для сбивания дронов, для сбивания ракет. Приближаем договоренность, и это будет многоуровневая договоренность относительно новых систем "Петриот" и ракет к ним. Вкладываемся в собственное производство – прежде всего дронов, в том числе дронов-перехватчиков", — сообщил президент.

Германия планирует усилить противовоздушную оборону Украины, приобретя два комплекса противовоздушной обороны Patriot в США за собственные средства. Соглашение, которое Берлин планирует заключить с Соединенными Штатами, позволит передать оба комплекса Вооруженным силам Украины. Зеленский 10 июля подтвердил существование такого соглашения: по его словам, две батареи купит Германия, еще одну батарею для Украины хочет приобрести Норвегия.

Отметим, по сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп впервые использует президентские полномочия (PDA) для отправки Украине военной помощи. Его предшественник Джозеф Байден использовал именно этот путь передачи Украине необходимого оружия и боеприпасов. А несколько дней назад, также по данным СМИ, США возобновили поставки Украине части критически важных боеприпасов. Речь идет об артиллерийских снарядах калибра 155 миллиметров и ракетах GMLRS для систем реактивной артиллерии M142 HIMARS.