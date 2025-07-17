Школьников загонят в классы или позволят учиться онлайн? Что изменит отмена закона "о дистанционке"

МОН отменит приказ об ограничении онлайн-обучения

Будущий первый вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил, что приказ Министерства образования №1112 о дистанционном обучении в школах во время войны будет отменен.

В видео обращении Федоров рассказал, что документ отменят уже в пятницу, 18 июля. Среди причин большое количество замечаний от депутатов.

Что будет после отмены

Федоров объяснил, что власти не отказываются от идеи вернуть детей в классы. "Вместе с депутатами мы будем искать путь, как выводить детей в офлайн, в безопасные школы", — сказал он.

Также нужно наверстать знания, потерянные детьми за годы пандемии и войны. Пока непонятно какой именно документ придет на смену отмененному приказу и какие будут новые правила дистанционного обучения.

Что определял этот приказ

Приказ №1112 существенно ограничивал дистанционное обучение и заставлял больше детей идти в обычные классы. Документ делил школы на две категории в зависимости от наличия укрытий.

Школы с укрытиями в радиусе 500 метров должны были работать очно или смешанно. Школы без укрытий могли работать только дистанционно, но с жесткими условиями минимум 20 учеников в классе вместо предыдущих пяти.

Это создавало проблемы для маленьких школ, особенно в деревнях, где не хватало учащихся для формирования дистанционных классов.

Напомним, ранее Телеграф писал, что с 1 сентября в школах будут изменения. Мы рассказывали, кого они касаются.