Укр

Бронирование по шаблону или бесконтрольность? Почему "левые" религиозные общины дают отсрочку священникам

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
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Автор
Facebook Тернопольская община Родноверов
Facebook Тернопольская община Родноверов

Госэтнополитики расписалось в собственной профнепригодности

Госслужба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) предоставила статус "критических предприятий" очень экзотическим религиозным общинам, которые теперь могут бронировать от мобилизации своих священников. В числе таких сообществ оказались даже язычники из религиозных общин "Цветок папоротника" и "Православие", о которых почти ничего неизвестно.

Впрочем, согласно объяснению, опубликованному на сайте самой ГЭСС, механизм определения "критических" церквей был автоматическим, по шаблону.

Больше читайте в публикации: "Забронировать можно даже "бога": что не так с системой отсрочек для священников".

— Хотя ГЭСС как раз и существует для того, чтобы вести реестр, изучать насколько организация серьезна, имеется ли на самом деле там структура, последователи, в чем заключается теологический фундамент, — отмечает в комментарии "Телеграфу" нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев.

Так, ГЭСС разработала критерии, согласно которым ту или иную религиозную организацию следует считать критически важной для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Основным таким критерием стала простая регистрация церкви в ЕГР и некая деятельность, отраженная в квартальных отчетах в налоговую.

— Вы же понимаете, ГЭСС сама не исследовала эти организации. Это информация, которую она сама получила. Возможно, пришли люди [в ГЭСС], которые плохо разбираются в специфике этой работы, — говорит "Телеграфу" религиовед Людмила Филиппович.

А поскольку создать и зарегистрировать свой культ, по большому счету, может кто-либо из граждан Украины, то в перечне "критических" и оказались разнообразные экзотические религиозные сообщества.

*Получить комментарий от руководителя ГЭСС Виктора Еленского "Телеграфу" не удалось: сначала чиновник сослался на чрезмерную занятость, а потом вообще перестал выходить на связь.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, почему религиозным меньшинствам Украины грозит исчезновение.

Теги:
#Священник #Бронирование #Людмила Филипович #Никита Потураев