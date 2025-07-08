Связаны с Россией и имеют свои "армии". Какие экзотические церкви Украины могут бронировать священников

Статус "критических" получили 7,7 тысячи религиозных организаций

Госслужба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) обнародовала перечень религиозных организаций, которые имеют статус "критических предприятий" и могут бронировать своих священников. Однако в этот список не вошли религиозные ячейки УПЦ (Московского патриархата).

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала религиовед Людмила Филиппович. Она объяснила, почему это произошло.

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— После того, как УПЦ не выполнили закон, который предписывал им переименоваться и четко определить, к какой деноминации они принадлежат, их уставы потеряли свои полномочия. И сейчас все эти общины живут не по закону, а являются просто общественными объединениями, — говорит эксперт.

"Критических" церквей оказалось 7,7 тысячи (что в 15 раз больше, чем оборонных предприятий в Украине), и в этот перечень вошли настолько экзотические организации, что их последователей едва наберется два десятка.

Больше "всего критических" религиозных организаций в перечне ГЭСС конфессионально относится к Православной церкви Украины. На условном втором месте – протестанты. Также весомая доля римо-католиков и верующих УГКЦ. Но тут все понятно, ведь последователей этих конфессий в Украине миллионы.

Однако "критическими" стали конфессии и культы, о которых вообще мало кто слышал.

Например, религиозные организации Древлеправославной церкви Украины (ДЦУ) – т.н. старообрядцы. В Украине насчитывается всего около 50 приходов ДЦУ (для сравнения: у ПЦУ их около 8 тысяч). До полномасштабного вторжения ДЦУ пребывала в евхаристическом общении с Московской митрополией, а затем прервала эту связь.

Древлеправославная поморская церковь — еще одно ответвление старообрядцев, насчитывающее менее 40 общин на всю Украину.

Сколько приходов у религиозного братства "Благоверного гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного" не указано даже на сайте этой организации. Однако она имеет собственное милитаризованное крыло под названием "Воанергес", юридически оформленное как частная охранная служба.

Несколько десятков религиозных организаций имеет Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). После получения Томоса УАПЦ была ликвидирована и не признается Вселенским патриархатом, однако не все верующие согласились с таким сценарием, и отдельные центры остались существовать.

В список "критических" попали, например, язычники из религиозной общины "Цветок папоротника". По данным ЕГР, община зарегистрирована в одной из столичных квартир, а ее руководителем является Вячеслав Толпига. О нем ничего не известно, кроме того, что в отношении человека с таким именем открыты два исполнительных производства.

Или такой оксюморон, как община украинских язычников "Православье" в Соломенском районе Киева. Основала эту "церковь" писательница и этнолог Галина Лозко. Сколько последователей у этой организации и есть ли они вообще — неизвестно. Но единственное можно сказать точно — бронирование 73-летней Лозко точно не нужно.

Мягко говоря, самобытно выглядит и такое "критическое" предприятие как "Религиозная община родной украинской национальной веры "Свет Дажбожий". Судя по названию, это какой-то неоязыческий культ, руководит которым, согласно реестру, винницкий ФОП Виталий Пехота. Кроме поклонения богу солнца, человек с таким именем еще и занимается розничной торговлей с лотков на рынках.

В перечень ГЭСС попали структуры, имеющие в официальном названии слово "русский". К примеру, религиозная община церкви во имя "Покрова Пресвятой Богородицы" Русской православной старообрядческой церкви.

Ранее "Телеграф" писал, что глава СБУ Василий Малыш Малюк рассказал, сколько священников УПЦ МП получили подозрение за госизмену.