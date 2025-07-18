В Украине есть самый "библейский" мост: где он находится и чем интересен (фото)

Архитектурная жемчужина австрийских графов в сердце украинских Карпат продолжает очаровывать посетителей своей уникальной красотой и глубоким символизмом

Ищете необычное место для путешествия по Украине? Мост Четырех Евангелистов на Закарпатье – это настоящая архитектурная жемчужина, сочетающая австрийское аристократическое наследие с украинской природой. Созданный графами Шенборнами по мотивам пражского Карлова моста, он очаровывает посетителей барочной красотой и сакральным символизмом.

В живописном поселке Турья Пасика среди зеленых склонов Закарпатья притаилась одна из самых изысканных архитектурных памятников региона. Это сооружение воплощает в себе уникальное сочетание барочной архитектуры, сакрального искусства и природной красоты. "Телеграф" расскажет о нем подробнее.

Мост четырех Евангелистов

История, воплощенная в камне

Мост был создан в конце XIX века как часть грандиозного проекта графской семьи Шенборнов, стремившихся превратить свои закарпатские владения вроде европейской аристократической культуры. Архитектурное решение постройки вдохновлено знаменитым Карловым мостом в Праге, подчеркивающим связь этого уголка Украины с великими европейскими традициями.

Мост четырех Евангелистов

Выдающейся особенностью моста являются четыре скульптуры евангелистов — Марка, Матфея, Иоанна и Луки, которые украшают его перила. Эти фигуры не просто декоративные элементы, но и глубокие символы духовной защиты и христианского наследия края. Кресты на мосту напоминают о многовековой истории христианства в Закарпатье и органическом сочетании традиций Ветхого и Нового Завета.

Парк Шенборна: простор с секретами

Мост является частью большего комплекса – парка Шенборна, который занимает около 12 гектаров и поражает продуманностью каждой детали. Это не случайно: весь комплекс создавался по астрологическим и нумерологическим принципам, что делает его уникальным культурным пространством.

Мост четырех Евангелистов

Парк Шенборна был воссоздан в 2013 году в честь 285-летия передачи императором Австро-Венгрии закарпатских земель рода Шенборнов. Он расположен среди живописных гор Турянской долины, окруженный лесами, газонами и экзотическими деревьями. Центром парка является озеро Тур с искусственным островом, контуры которого точно повторяют границы Австро-Венгерской империи 1867 года. На острове даже посажена сосна из далматинского города-побратима Трогира — символ единения культур.

Парк Шенборна, Мост четырех Евангелистов

Среди особенностей парка — 24 камышовых фонаря, символизирующих течение времени, декоративное озеро с искусственным островом и деревянные скамьи с гербами государств, когда-то владевших этими землями. Каждый элемент рассказывает свою часть истории многонационального и многокультурного Закарпатья.

Как попасть к мосту

Добраться до Моста четырех Евангелистов можно несколькими способами. Самый удобный маршрут — из Ужгорода, откуда регулярно, примерно каждые 30 минут, курсируют автобусы в Турью Пасеку. Путешественники на собственном транспорте могут доехать до поселка, а дальше по асфальтированным дорогам попасть к курорту "Воеводино", где и расположен парк.

Это идеальное место для сочетания культурной экскурсии с отдыхом на природе, ведь территория парка позволяет насладиться как архитектурными шедеврами, так и живописными видами Карпат.

Живое наследие австрийской аристократии

Мост четырех Евангелистов — это больше, чем исторический памятник. Это живое произведение искусства, которое продолжает служить местом духовного отдыха и вдохновения для посетителей со всего мира. Здесь барочная архитектура органично сочетается с сакральной символикой и природной красотой Закарпатья, создавая неповторимую атмосферу покоя и величия.

Для любителей истории и природы и тех, кто ищет духовного отдыха, этот мост обязателен для посещения уголком Украины. Каждая скульптура, каждый камень здесь рассказывают свою неповторимую историю, сохраняя память веков и вдохновляя на новые открытия.

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