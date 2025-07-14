Единственный такой в Украине и даже был европейским "рекордсменом": где проложен этот мост и почему он особенный (фото)

Как Ингульский мост стал символом Николаева

Ингульский мост в Николаеве — это не просто транспортная артерия, а настоящая инженерная жемчужина, которая почти полвека соединяет различные части города и обеспечивает проход судам к знаменитому Николаевскому судостроительному заводу. Эта уникальная постройка имеет свою особую историю и технические характеристики, которые делают ее одной из самых интересных в Европе.

Николаев, основанный в 1789 году на слиянии рек Ингул и Южный Буг, изначально создавался как центр судостроения и морской порт. Ингульский мост органично вписывается в эту историю, став важнейшей инфраструктурной частью региона.

Мост обеспечивает не только транспортные нужды, но и символизирует развитие Николаева как важного судостроительного и транспортного центра Украины. Его разводная конструкция напоминает о морском предназначении города и его неразрывной связи с кораблестроением.

История строительства

Строительство Ингульского моста началось в 1974 году и длилось семь лет. Проект разрабатывали специалисты из Киева и Ленинграда, а руководил возведением лауреат Ленинской премии Лев Георгиевич Карель. 6 ноября 1981 г. мост был торжественно открыт для движения транспорта и пешеходов.

Ингульский мост в Николаеве

Выбор места для строительства был обусловлен необходимостью обеспечить удобное сообщение между микрорайоном Соляные и центром, а также создать возможность для прохода крупных судов в судостроительный завод — главное предприятие города.

Технические характеристики

Ингульский мост поражает своими размерами и инженерными решениями. Железобетонная конструкция состоит из 13 пролетов по 33 метра каждый, что обеспечивает общую длину 422-488 метров. Если учитывать дамбу, то общая протяженность строения превышает 1300 метров.

Ингульский мост в Николаеве

Ширина моста составляет 18,5 метра, что позволяет организовать движение транспорта в двух направлениях по двум полосам. По бокам обустроены тротуары шириной 2,25 метра, обеспечивая комфортное передвижение пешеходов.

Уникальная разводная секция

Главной особенностью Ингульского моста является разводная секция длиной 76,25 метра. Это подводимая вертикально сводная часть, создавая проход для судов, направляющихся в Николаевский судостроительный завод или с него.

Ингульский мост в Николаеве

До 1996 года эта разводная секция была самой длинной в Европе по длине подъемной части – самый настоящий рекорд! Сейчас первенство принадлежит мосту в Роттердаме, где разводная часть длиннее всего на 6 метров, но украинский мост до сих пор остается одним из самых впечатляющих в Европе.

Ингульский мост в Николаеве

Транспортное значение

Ингульский мост играет ключевую роль в транспортной системе Николаева. Через него проходит троллейбусная линия, обеспечивающая общественный транспорт между разными районами города. Мост является одним из трех разводных мостов в Николаеве, позволяющих проходить судам и кораблям.

Ингульский мост в Николаеве

Для жителей города этот мост — не просто инфраструктурный объект, а часть повседневной жизни. Тысячи людей ежедневно пользуются этой переправой, преодолевая реку Ингул и добираясь до работы, учебы или мест отдыха.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что визитку Николаева хотели пустить с молотка. Это уникальный памятник стиля модерн, который пережил более века исторических преобразований и стал свидетелем развития региона от промышленного центра Российской империи до современного украинского города.