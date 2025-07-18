В Україні є найбільш "біблійний" міст: де він знаходиться і чим цікавий (фото)

Архітектурна перлина австрійських графів у серці українських Карпат продовжує зачаровувати відвідувачів своєю унікальною красою та глибоким символізмом

Шукаєте незвичайне місце для подорожі Україною? Міст Чотирьох Євангелістів на Закарпатті — це справжня архітектурна перлина, яка поєднує австрійську аристократичну спадщину з українською природою. Створений графами Шенборнами за мотивами празького Карлового мосту, він зачаровує відвідувачів барокової красою та сакральним символізмом.

У мальовничому селищі Тур'я Пасіка, серед зелених схилів Закарпаття, причаїлася одна із найвишуканіших архітектурних пам'яток регіону. Ця споруда втілює в собі унікальне поєднання барокової архітектури, сакрального мистецтва та природної краси. "Телеграф" розповість про неї докладніше.

Міст чотирьох Євангелістів

Історія, втілена в камені

Міст було створено наприкінці XIX століття як частину грандіозного проєкту графської родини Шенборнів, які прагнули перетворити свої закарпатські володіння на зразок європейської аристократичної культури. Архітектурне рішення споруди натхненне знаменитим Карловим мостом у Празі, що підкреслює зв'язок цього куточка України з великими європейськими традиціями.

Міст чотирьох Євангелістів

Найвизначнішою особливістю мосту є чотири скульптури євангелістів — Марка, Матвія, Іоанна та Луки, які прикрашають його поруччя. Ці фігури не просто декоративні елементи, а глибокі символи духовного захисту та християнської спадщини краю. Хрести на мосту нагадують про багатовікову історію християнства на Закарпатті та органічне поєднання традицій Старого і Нового Заповіту.

Парк Шенборна: простір із секретами

Міст є частиною більшого комплексу — парку Шенборна, який займає близько 12 гектарів та вражає продуманістю кожної деталі. Це не випадково: весь комплекс створювався за астрологічними та нумерологічними принципами, що робить його унікальним культурним простором.

Міст чотирьох Євангелістів

Парк Шенборна був відтворений у 2013 році на честь 285-річчя передачі імператором Австро-Угорщини закарпатських земель роду Шенборнів. Він лежить серед мальовничих гір Турянської долини, оточений лісами, газонами та екзотичними деревами. Центром парка є озеро Тур із штучним островом, контури якого точно повторюють кордони Австро-Угорської імперії 1867 року. На острові навіть посаджено сосну з далматинського міста-побратима Трогіра — символ єднання культур.

Парк Шенборна, Міст чотирьох Євангелістів

Серед особливостей парку — 24 очеретяних ліхтарі, які символізують плин часу, декоративне озеро зі штучним островом та дерев'яні лави з гербами держав, що колись володіли цими землями. Кожен елемент розповідає свою частину історії багатонаціонального та багатокультурного Закарпаття.

Як потрапити до мосту

Дістатися до Мосту Чотирьох Євангелістів можна декількома способами. Найзручніший маршрут — з Ужгорода, звідки регулярно, приблизно кожні 30 хвилин, курсують автобуси до Тур'ї Пасіки. Мандрівники на власному транспорті можуть доїхати до селища, а далі асфальтованими дорогами потрапити до курорту "Воєводино", де й розташований парк.

Це ідеальне місце для поєднання культурної екскурсії з відпочинком на природі, адже територія парку дозволяє насолодитися як архітектурними шедеврами, так і мальовничими краєвидами Карпат.

Жива спадщина австрійської аристократії

Міст Чотирьох Євангелістів — це більше, ніж історична пам'ятка. Це живий витвір мистецтва, який продовжує служити як місце духовного відпочинку та натхнення для відвідувачів із усього світу. Тут барокова архітектура органічно поєднується з сакральною символікою та природною красою Закарпаття, створюючи неповторну атмосферу спокою та величі.

Для поціновувачів історії та мистецтва, для любителів природи і тих, хто шукає духовного відпочинку, цей міст є обов'язковим для відвідування куточком України. Кожна скульптура, кожен камінь тут розповідають свою неповторну історію, зберігаючи пам'ять століть і надихаючи на нові відкриття.

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