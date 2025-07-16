Это единственный мост в Украине, который поворачивается: где он находится и как называется (фото)

Это единственное в Украине сооружение подобного типа, которое объединило в себе передовые технологии мостостроения 1960-х годов и практические потребности портового города

В Николаеве Варваровский мост занимает особое место не только как важная транспортная артерия, но и как символ инженерного мастерства и исторических перемен. За почти два века на этом месте прошли множество преобразований — от простейших переправ до современного разводного моста, уникального для Украины.

История Варваровского моста — это история развития мостостроения в нашей стране и пример того, как технические открытия помогают улучшать жизнь города и региона. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Варваровский мост получил свое название по району Варваровка в Николаеве, через который он проходит. Район был назван в честь святой Варвары — покровительницы шахтеров и горняков, а также одна из важных православных святых. Так что название моста связано с местностью, которую он соединяет, и отражает исторические и культурные традиции города.

От наплавного моста к современному сооружению

История переправы в этом месте началась еще в 1827 году, когда была построена первая переправа через Южный Буг. Однако подлинная история современного моста берет свое начало в 1855-1856 годах, когда на этом месте появился наплавной мост шириной 6 метров с грузоподъемностью до 9 тонн.

Этот мост стал первой серьезной транспортной артерией, связавшей берега реки. До 1939 года проезд по нему был платным, но после Второй мировой войны движение стало бесплатным. Несмотря на свою важность, наплавной мост имел существенные недостатки — он регулярно страдал от штормов и ледохода, что приводило к частым перебоям в транспортном сообщении.

Технический прорыв советского мостостроения

Строительство современного Варваровского моста стало настоящим прорывом в мостостроении. Работы велись с 1958 по 1964 год силами коллектива Николаевского мостопоезда №444 под руководством Льва Георгиевича Карели. Проект разработал главный инженер института "Киевгипротранс" Андрей Ананьевич Карпачев.

Открытие Варваровского моста 18 июля 1964 года

Строительство моста было очень современным и технологичным для своего времени. Впервые сделали специальные длинные железобетонные балки более 65 метров — в два раза длиннее, чем раньше. Для опор использовали новые способы вбивания свай с помощью вибрации, а для формы под бетон применяли специальную металлическую конструкцию, которую можно было снова использовать.

Варваровский мост

Уникальные технические характеристики

Варваровский мост впечатляет своими размерами и инженерными решениями. Общая длина сооружения составляет около 750,7 метров, включая разводную часть протяженностью 128,7 метров. Вместе с насыпной дамбой полная длина достигает примерно 2 километров. Ширина моста — 15,7 метров: 10,5 метров отведено под проезжую часть и два тротуара по 2,11 метра каждый.

Разводная секция Варваровского моста

Особую уникальность мосту придает его разводная часть — единственная в своем роде в Украине. Конструкция представляет собой горизонтальную разводку с поворотом на 90° на центральной опоре, что обеспечивает бесперебойный пропуск речного и морского судоходства. Эта система позволяет эффективно сочетать автомобильное и водное сообщение, что особенно важно для портового города.

Значение для города и региона

С момента торжественного открытия в июле 1964 года Варваровский мост стал неотъемлемой частью городской инфраструктуры Николаева. Он играет ключевую роль не только в транспортном сообщении, но и в экономическом развитии региона, обеспечивая связь между различными районами города и способствуя развитию торговли и промышленности.

Варваровский мост

Мост рассчитан на значительные нагрузки и обеспечивает движение как легкового, так и грузового транспорта, что делает его важным элементом логистической инфраструктуры южного региона Украины. В целом, Варваровский мост — это не только техническое чудо мостостроения, но и важный стратегический объект Николаева, объединяющий в себе исторический опыт и современные инженерные решения. Его будущее зависит от своевременного ремонта и сохранения уникального наследия мостостроения, которое он символизирует.

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