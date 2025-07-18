"Одна дата станет лакмусом". Что означает решение власти относительно УПЦ и выполнит ли его церковь

Религиоведа назвала причину, почему УПЦ может уклоняться от выполнения предписания

Государственная служба по этнополитике обязала Киевскую митрополию УПЦ устранить нарушения, свидетельствующие о её аффилированности с Русской православной церковью. УПЦ, главой которой является митрополит Онуфрий, недавно лишённый украинского гражданства, должна выполнить предписание до 18 августа.

Согласно предписанию Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, в УПЦ выявлено по меньшей мере четыре признака аффилированности с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине — то есть с РПЦ. Исследование проводилось с 20 мая по 8 июля 2025 года.

В частности, речь идёт о том, что УПЦ входит в структуру РПЦ или является её частью; её устав и управленческие решения свидетельствуют о подчинённости; представители УПЦ до сих пор входят в уставные органы РПЦ; а также не отказались от решений, принятых в Москве в отношении украинских епархий.

В предписании содержатся конкретные требования к митрополиту Киевскому и всея Украины — Настоятелю УПЦ. Ему необходимо:

предоставить документы о выходе УПЦ из структуры РПЦ;

подтвердить утрату силы для УПЦ всех положений Устава РПЦ;

отозвать всех представителей УПЦ из состава руководящих органов РПЦ (Священного Синода, Архиерейского и Поместного соборов, синодальных отделов);

признать недействительными решения РПЦ об аннексии украинских епархий и назначении руководителей;

публично заявить о разрыве связей с РПЦ и выходе из её уставных органов.

Документы и доказательства о выполнении предписания религиозная организация должна подать в ГЭСС до 18 августа 2025 года.

Информационная справка к предписанию ДЭСС

Следует отметить, что УПЦ в Украине общественность и СМИ часто обозначают как УПЦ МП, то есть Украинскую православную церковь Московского патриархата, хотя чисто формально церковь открещивается от такого определения. После собора 27 мая 2022 года из его устава были удалены упоминания о зависимости от РПЦ, кроме ссылки на грамоту, изданную в 1990 году патриархом Алексием.

Почему Киевская митрополия стала жертвой предписаний ДЭСС?

Религиовед Ирина Богачевская считает, что именно Киевская митрополия стала первой адресной структурой в предписании ГЭСС, поскольку это – центр, который фактически управляет всей структурой УПЦ МП в Украине.

"Она является главной. Все остальные митрополии подчиняются Киевской. У них, понимаете, централизация, как в советские времена. Фактически, большинство тех людей, которые занимают руководящие должности или просто являются членами каких-то отделов РПЦ, комитетов, комиссий – преимущественно из Киева", – пояснила специалист в комментарии "Телеграфу".

По ее словам, предписание является прямым обращением не только к отдельной структуре, но и ко всей УПЦ МП, которая до сих пор не выполнила предварительные требования государства.

София Киевская – главный храм исторической Киевской митрополии. Фото: Paweł ’pbm’ Szubert

"Поэтому это предписание и направлено на всю церковь, это абсолютно чётко и конкретно", – заметила Богачевская.

Религиовед добавила, что государство много лет с начала российской агрессии принимало решения относительно УПЦ, но эти документы оставались декларативными. Теперь чуть ли не впервые сформулированы юридические требования.

"Наконец-то это произошло. Потому что раньше якобы и принимались хорошие решения, и о смене названия, и о другом, но они их игнорировали. Они никоим образом не выполняли предписаний государства, тянули время. А сейчас такая ситуация, что им уже чётко определили срок", – сказала специалист.

Будет ли сопротивление от УПЦ

Богачевская положительно оценила работу ГЭСС и подчеркнула юридическую чёткость формулировок в предписании.

"Могу в очередной раз сделать комплимент ГЭСС. Они чётко опираются на законы, чётко показывают пункты, по которым сделали выводы и чётко говорят, что сделать, чтобы устранить эти пункты. То есть, действия происходят в правовом поле", – пояснила Богачевская.

Ирина Богачевская

Однако, она сомневается, что УПЦ МП выполнит это требование добровольно. По её словам, церковь имеет немалые ресурсы для юридического сопротивления.

"Мы знаем, что РПЦ в Украине имеет ресурс для того, чтобы нанять мощных адвокатов, которые будут ковыряться в этом, выискивать пути для того, чтобы не выполнять эти предписания ГЭСС", – сказала она.

По её мнению, борьба с религиозным влиянием РПЦ является частью системного противодействия "пятой колонне", которая не становится слабее и в дальнейшем имеет взвешенный характер.

"Это всё свидетельствует о том, что борьба с внутренним врагом, этой "пятой колонной" в сфере религии не утихает и имеет системный характер. И это очень позитивно. Вместе с тем, мы должны понимать, что эти действия вызовут очень неоднозначную международную реакцию", – подчеркнула Богачевская.

Она обратила внимание на то, что отдельные лица, которые уже находятся под санкциями, могут манипулировать мнением относительно противодействия российскому влиянию через церковь путём запугивания.

"Опять будет раздуваться этот вопрос, что в Украине нет свободы совести, что верующие подвергаются гонениям. И причём такие "товарищи" в кавычках, как Арестович, будут говорить: "не-не-не, так нельзя, потому что американцы прекратят нам помогать, потому что они все – религиозные люди, которые болезненно это воспринимают"", – сказала специалист.

Она подчеркнула, что власть имеет юридическое право требовать соблюдения украинских законов, и это не имеет ничего общего с гонением на верующих.

"Мы видим со стороны государства попытку чётко показать, что это происходит в сугубо юридической плоскости, без каких-либо волюнтаристских гонений. Государство добивается выполнения собственных законов. И оно делает это абсолютно цивилизованным способом", – пояснила эксперт.

Что будет, если церковь откажется выполнять предписание

Богачевская признаёт, что в случае игнорирования предписания, могут понадобиться более радикальные шаги, к которым государство должно быть готово.

"Давайте мы смоделируем эту ситуацию. Вот они снова проигнорировали. И тогда государство должно быть готово к более радикальным действиям. Вопрос, будут ли эти радикальные действия? Но, несомненно, это должно происходить в Киеве", – заявила она.

Вместе с тем, российские массированные обстрелы могут помешать УПЦ МП организовать значительные протесты и митинги в свою поддержку.

"Мы видим, как живёт Киев последние месяцы, когда происходит эскалация дроновых атак. Это будет означать, что в случае таких радикальных действий государства УПЦ МП вряд ли соберёт своих сторонников на массовые протесты. Это просто невозможно, учитывая ситуацию в Киеве", – считает она.

Несмотря на это, Богачевская сомневается, что УПЦ МП согласится добровольно выполнять предписание.

"Они либо будут игнорировать, либо снова затягивать выполнение предписания путём подачи альтернативных юридических шагов. Я не очень верю в то, что они отреагируют на этот ультиматум, скажем так, капитуляции. Хотя, кто знает", – заметила специалист.

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий. Фото: Facebook/Украинская Православная Церковь

Поведение церкви зависит от ситуации на фронте

По мнению Ирины Богачевской, поведение церкви зависит от ситуации на фронте, которую сейчас она описывает как затяжную.

"На позицию церкви очень влияет ситуация на фронте. Это может раздражающе звучит, но это правда. Сейчас наступило такое, знаете, "безвременье" – затяжная, очень изнурительная ситуация. И эта ситуация делает возможным для них надежду, что они пересидят и смогут выкрутиться", – пояснила религиовед.

Она предположила, что в УПЦ МП рассчитывают на возможные договорённости с Путиным в случае начала гипотетических переговоров.

"По моему убеждению, они надеются, что когда Путина посадят за стол переговоров, церковный вопрос будет там стоять одним из главных. И, грубо говоря, их спаситель и благодетель Путин выторгует им гарантии спокойного существования в Украине. И пока у них есть такая надежда, они будут сопротивляться любым ультиматумам", – заявила она.

Праздник станет лакмусовой бумажкой

28 июля верующие Украинской православной церкви Московского патриархата будут праздновать День крещения Руси. По мнению Богачевской, это может стать своеобразным тестом на их способность мобилизовать поклонников.

"Там и увидим, сколько людей они согнут. Кстати, возможно, именно в течение этого периода мы увидим со стороны российских военных определенное прекращение или снижение уровня атак на Киев. Как раз для того, чтобы дать УПЦ МП возможность это сделать", — сказала эксперт.

Крестный ход в Ровенской области. Фото: сайт УПЦ

Специалист добавила, что это будет определённой лакмусовой бумажкой, которая покажет, насколько церковь готова к "мобилизации" своих сторонников.

"Как правило, всё, что связано с РФ в последнее время, не такое уж и страшное. Мы всегда боимся каких-то мощных акций с их стороны, а в результате гора рождает мышь (ред. – выражение, которое используют, когда говорят о больших надеждах, но малых результатах). Я не ожидаю чего-то большого", – сказала Богачевская.

Она также указала на усталость общества, как на ещё один фактор, который может ослабить влияние церкви.

"Люди устали. Общество устало от войны. И на этом фоне их попытка снова сыграть на религиозных чувствах сторонников УПЦ МП, думаю, уже столкнётся с апатией", – подытожила эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что с начала полномасштабного вторжения России Служба безопасности Украины открыла более 170 уголовных производств против священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата. В большинстве случаев речь идет о подозрении в государственной измене.