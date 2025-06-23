"Ряса и кадило не спасает". Малюк рассказал, сколько священников УПЦ МП получили подозрение за госизмену

Борьба с "агентами в рясах" продолжается

Служба безопасности Украины (СБУ) с начала полномасштабного вторжения России открыла более 170 уголовных производств в отношении священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Большинство из них по статье "Государственная измена".

Об этом Глава СБУ Василий Малюк заявил на встрече с журналистами, где присутствовал "Телеграф". Отмечается, что в настоящее время объявлено более 3 470 подозрений, а 1048 человек осуждены за госизмену.

При этом в СБУ отдельно выделяют направление работы с так называемыми агентами в рясах. Преступления священников квалифицируются в соответствии с законодательством, независимо от того, речь идет о национальной безопасности или других нарушениях. Служба безопасности уважает свободу вероисповедания по Конституции, но это не касается работы на Кремль.

Василий Малюк

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"Если они поддерживают агрессора, то, конечно, мы документируем такие лица. Наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает", — подчеркнул Малюк.

Он рассказал, что в настоящее время начато 174 уголовных производства в отношении священников УПЦ МП. Сообщено о подозрении 122 клирикам УПЦ и вынесен 31 обвинительный приговор.

Напомним, что во время этой встречи Малюк также рассказал детали покушения на президента Украины Владимира Зеленского в Польше.

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