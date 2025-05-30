Разворовали и оставили гнить? Как выглядит отчий дом Януковича под российской оккупацией

Родственники беглеца хотели этот дом продать

Бывший президент Украины Виктор Янукович, у которого была тайная дача под Киевом, свое детство провел в Донецкой области. Отчий дом предателя находится на окраине города Енакиево, который с 2014 года находится под российским контролем.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит родительский дом Виктора Януковича. В сети есть фотографии, сделанные в 2016 году.

Что произошло с отчим домом Януковича в Енакиево

Вырос четвертый президент Украины Виктор Янукович в небольшом поселке под названием "Пивновка" на окраине Енакиево, ранее в нем находился пивной завод, но в 90-е годы его закрыли и разворовали.

Виктор Янукович родился и вырос в Пивновке

Родной дом бывшего главы государства выглядел скромно, как и большинство домов на его улице. Это была небольшая хата с участком. Но в 2014 году Россия оккупировала населенный пункт, многим людям пришлось выехать. С тех пор некоторые дома в Пивновке находятся в запущенном состоянии, как и отчий дом верного последователя "русского мира".

Дом Виктора Януковича в запущенном состоянии

Благодаря переселенцу из Енакиево Александру Чернову удалось узнать, как выглядел родной дом Януковича в 2016 году. И судя по снимкам, он почти 10 лет назад был в ужасном состоянии, сложно представить, что от него осталось сейчас.

Отчий дом Януковича практически разрушен

В доме была полностью разрушена крыша, выбиты окна, внутри все разграблено и все гниет, на территории остались одни руины. Участок возле хаты зарастает сорняками.

Дом зарастет сорняками

Известно, что после того, как Виктор Янукович сбежал и скрылся на территории Российской Федерации, родственники пытались продать его родительский дом, но возникли трудности с документами на право собственности. Сейчас точно неизвестно, в каком состоянии дом, но если за ним, как и прежде, никто не присматривает, выглядеть он может более заброшено.

Дом Януковича разворован

"Телеграф" писал ранее, как выглядит бывшая дача Виктора Януковича в Крыму, где любил отдыхать Кучма. В этом месте политик играл в волейбол, занимался рыбалкой, пел в караоке и играл на гитаре.