Где можно встретить Януковича? ИИ назвал восемь вариантов

В этих странах его бы не арестовали по запросу Украины

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который сбежал из страны в 2014 году в Россию, находится под санкциями ЕС и может свободно находиться только в некоторых странах мира. В них санкции на экс-политика не распространяются.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Grok с вопросом, в каких странах теоретически может находиться Янукович. Он выдал сразу 8 вариантов с детальным обоснованием.

ИИ рассказал, где против беглеца нет санкций и его не арестуют по запросу Украины. Стоит отметить, что в 2022 году Европейский союз ввел санкции против Януковича за подрыв территориальной целостности. А на его сына — Александра Януковича, накладываются ограничения за сделки с оккупационными группировками на Донбассе.

В каких странах мог бы жить Янукович

Россия. Этот вариант ИИ называет самым очевидным, поскольку Янукович после бегства из Украины долгое время находится там. РФ не признаем международных санкций против него, а также согласна с политической позицией экс-президента. В РФ у Януковича есть политическая защита, а также ресурсы для "безопасной" жизни.

Беларусь. Эта страна достаточно тесно связана отношениями с Россией. Также Беларусь не поддерживает санкции против Януковича. Потому ИИ предполагает, что беглому экс-президенту было бы, вероятно, безопасно оставаться там.

Сирия. Она также тесно связана с Россией. Правительство поддерживает союзы с РФ и имеет ограниченные экономические и дипломатические связи с международными организациями, которые наложили на Януковича санкции. Grok подчеркнул, что бывшему президенту было бы безопасно находиться в Сирии, учитывая политическую ситуацию в этой стране.

Китай. В этом случае не все так однозначно, поскольку КНР хоть и не поддерживает санкции против Януковича, но из-за политической ситуации и дипломатических отношений Китая с Украиной и Западом, беглецу было бы сложно оставаться в стране долго. Однако короткое время он бы мог там провести, поскольку Китай не выдаст его по запросу Украины.

Виктор Янукович

Казахстан. У страны есть определенные связи с РФ, но при этом она хочет сохранить хорошие отношения с Западом. ИИ говорит, что хотя санкции здесь менее суровые, Казахстан, вероятнее всего, не будет активно способствовать размещению бывшего президента Украины у себя.

Узбекистан. Также имеет определенные экономические и политические связи с международными санкциями. При этом они не являются основными участниками санкционных режимов, что наложены на бывшего президента-беглеца. В этой стране Янукович мог бы пробыть в безопасности неопределенное время.

Судан и другие страны Африки. Ряд африканских стран может не соблюдать санкции, что были наложены Штатами и ЕС. В них Янукович мог бы найти убежище. Но при этом ИИ подчеркивает, что эти страны не были бы комфортными для него с точки зрения политического влияния.

Венесуэла. Это страна в Южной Америке, которая поддерживает РФ. Хотя у нее есть ограниченное сотрудничество с теми странами, которые ввели санкции против Януковича. ИИ отмечает, что Венесуэла могла бы стать одним из вариантов для пребывания предателя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Слава Каминская опубликовала фото с якобы Виктором Януковичем в Испании. Искусственный интеллект высказал свое мнение, настоящая ли это фотография.